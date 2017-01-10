От мужской сборной ждут медалей

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За день до старта чемпионата мира cборная России по гандболу провела открытую тренировку в Новогорске. Команда вылетела во Францию сегодня утром — в день открытия турнира. Первая игра против сборной Японии состоится 12 января.

ГРУППА СМЕРТИ

Подготовительный этап сборной России к чемпионату мира проходил на новогодних праздниках. Команда провела два сбора — победила в «Кубке Рижской думы», 6 и 7 января выиграла две товарищеские встречи у сборной Белоруссии.

Перед началом вчерашней тренировки игроки поздравили главного тренера с юбилеем. Олимпийскому чемпиону Сиднея-2000 Дмитрию Торгованову 5 января исполнилось 45 лет. Капитан команды Тимур Дибиров от лица игроков отметил, что они постараются сделать все, чтобы вернутся из Франции на крайнем самолете 29 января.

Задача сборной на турнире — выход в полуфинал. Помимо Японии на групповой стадии Россия сыграет с действующим чемпионом мира сборной Франции, бронзовым призером чемпионата мира Польшей, чемпионом Панамериканских игр Бразилией и полуфиналистом чемпионата Европы Норвегией.

— Группа сложная, но проходимая, — отметил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. — Считаю, что это нам только на руку. Если выйдем в следующую стадию, то дальше будет легче. Игроки в хорошем психологическом состоянии. Они мотивированы и собраны, но при этом нет никакой зажатости.

Правый крайний команды Даниил Шишкарев также считает, что выход из группы команде по силам. По его словам, Россия может рассчитывать на выход со второго места, несмотря на сложных соперников по группе.

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

В «группе смерти» аутсайдером можно назвать только Японию, с которой Россия проведет первый матч на турнире. Но, по словам главного тренера сборной Дмитрия Торгованова, эта игра легкой не будет.

— У нас очень мало видеозаписей с играми сборной Японии. При этом практически нет свежих матчей. Последняя игра, которую мы смотрели, состоялась полгода назад. С остальными соперниками таких проблем нет. Еще небольшое беспокойство есть из-за некоторых микротравм у игроков. Хотелось бы, чтобы ребята «подвыздоровели» перед играми.

По словам капитана команды Тимура Дибирова, микротравмы были получены в ходе товарищеских игр с Белоруссией, однако серьезных повреждений никто из игроков не получил, и функциональное состояние команды не вызывает опасений. Капитан также отметил, что Япония — неудобный соперник.

— На моей памяти в последний раз мы с ними встречались в квалификации перед Олимпиадой в Пекине. Мы тогда выиграли, но японцы потрепали нам нервы. Сложность в том, что у них необычный, азиатский стиль игры. Нам нужна дисциплина и хорошая защита. По возможности будем играть на контратаках, — заявил Дибиров.

В прошлом году сборную Японии возглавил тренер Карлос Ортега, который добавил азиатской команде испанский стиль гандбола. Команда уже больше месяца проводит сборы на родине главного тренера, и проблем с разницей во времени и климатом у них не возникнет. Если судить по прошлым выступлениям японцев — это быстрая команда, которая не тратит время на переходы из обороны в нападение, любит обыгрывать один в один, но не сильно бьющая. У сборной России в текущем составе много сильных игроков задней линии, опыт и хорошо организованная командная игра.

СЕРЬЕЗНАЯ РОТАЦИЯ

В отличие от состава на прошлом чемпионате Европы, в этот раз сборная России укомплектована лучше. К команде присоединились Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (СКИФ), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Деревень («Вардар», Македония) и Дмитрий Киселев («Университет-Нева»).

— В прошлом году на чемпионате Европы мы не показали все, на что способны, — отметил капитан команды Тимур Дибиров. — Я читаю мнения разных экспертов, и никто точно не может сказать, на что мы способны на этом чемпионате мира. В этом году у нас серьезная ротация. Нас опасаются, но если мы сможем добиться высокого результата, то это вряд ли кого-то удивит. Мы растем постепенно.

По своему статусу мужская сборная России по гандболу напоминает женскую образца начала 2016 года. Наши девушки выиграли золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, хотя не входили в число фаворитов. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев объявил 2017 год — временем мужской сборной, и от нашей команды ждут успехов.

Сергей ФИШ

из Новогорска.