Дмитрий Торгованов: Мы не хотим играть за 8−9-е места

«ЕЩЕ ТРИ ДНЯ НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ»

— Дмитрий Николаевич, расскажите, что представляет из себя сборная России сегодня?

— Мне сложно дать объективную и независимую оценку команде, поскольку я являюсь ее частью. Но совершенно точно могу сказать, что все сильнейшие игроки, которыми есть сегодня в России, в ней собраны. Большинство выступают в неплохих зарубежных клубах и достаточно опытны.

— Как прошел последний сбор перед чемпионатом мира?

— В декабре мы много внимания уделили физической подготовке, в то же время посчитали нужным не уходить далеко от гандбола. Команда приняла участие в турнире в Риге, где победила. А в период новогодних каникул мы провели две товарищеские игры с Белоруссией. Оставшиеся дни посвятили тому, чтобы устранить недоделки.

— Вы полностью довольны подготовкой?

— Да, мы сделали все, что запланировали, но все-таки лишние три дня не помешали бы. В этом году чемпионат начинается раньше обычного — не 14−15-го, как обычно, а 11 января. С другой стороны, все наши соперники в тех же условиях, поэтому жизнь покажет, кто смог более эффективно распорядиться временем, отведенным на подготовку.

— В рамках подготовки к турниру вы провели товарищеский матч с бессменным чемпионом России «Чеховскими медведями». Наверняка, вы общались с их наставником бывшим главным тренером сборной Владимиром Максимовым. Что он сказал о готовности команды?

— Нам не удалось долго пообщаться. «Чеховские медведи» в тот день отмечали свой 15-летний юбилей, Владимир Салманович должен был принимать участие в праздничных мероприятиях, а нам нужно было уезжать скорее в Новогорск — все-таки расстояние между этими подмосковными городами почти 100 км, а у нас режим.

— Тем не менее, Владимир Максимов считает, что нынешней сборной по силам пробиться в полуфинал турнира. Как вам такой прогноз?

— Я очень суеверный человек и к прогнозам отношусь осторожно. Сейчас я не могу делать подобные заявления, но в то же время вся команда настроена так, что мы не хотим играть за 8−9-е места. Мы рассчитываем добиться более высокого результата.

— За какие амплуа вы спокойны, а какие, наоборот, вызывают головную боль?

— Мне кажется, у нас все позиции надежно закрыты. Главное, чтоб не было травм и болезней по ходу турнира.

«ФРАНЦУЗОВ УСТРОИТ ТОЛЬКО ЗОЛОТО»

— Кого вы считаете фаворитами предстоящего чемпионата мира?

— В первую очередь — французов. У себя дома они будут драться на зубах, их интересует только золото. Любой другой результат станет для команды поражением.

— Кто может им составить конкуренцию в борьбе за чемпионство?

— Кто угодно. Вот кто ждал, что сборная Германии выиграет чемпионат Европы? А они взяли и сделали это.

— Кто из команд может стать гандбольной Исландией, которая удивляла на футбольном Евро?

— Сейчас уровень мирового гандбола сильно вырос. Если раньше чемпионаты Европы было играть значительно тяжелее, потому что там не было проходных матчей, то сейчас и на чемпионате мира нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Тут могут включиться и Катар, и Япония, и даже Бразилия. Казалось бы, какой в Бразилии гандбол? Но так думать ошибочно, у них почти вся команда играет в Европе, они показывают совершенно зрелый и умный гандбол. Так что теперь и на чемпионатах мира о проходных играх нужно забыть.

— Что легче — выступать за сборную или тренировать ее?

— И то, и другое отнимает много сил. Но все же играть было полегче. Там только ты, мяч, твои действия. Ты отвечаешь лишь за свои ошибки. А тренер — это, конечно, другое и отнимет очень много душевных сил.

— По ночам гандбол снится?

— Да мне некогда смотреть сны!