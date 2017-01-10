Дмитрий Торгованов: Мы не хотим играть за 8−9-е места
11 января во Франции стартует мужской чемпионат мира по гандболу. Сборная России первый матч проведет 12 января с командой Японии. Накануне отлета в Нант, где состоятся игры в группе А, главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов дал интервью «Советскому спорту». Он рассказал, что представляет из себя наша команда, какая сборная может стать футбольной Исландией и кто намерен выиграть золото турнира.
«ЕЩЕ ТРИ ДНЯ НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ»
— Дмитрий Николаевич, расскажите, что представляет из себя сборная России сегодня?
— Мне сложно дать объективную и независимую оценку команде, поскольку я являюсь ее частью. Но совершенно точно могу сказать, что все сильнейшие игроки, которыми есть сегодня в России, в ней собраны. Большинство выступают в неплохих зарубежных клубах и достаточно опытны.
— Как прошел последний сбор перед чемпионатом мира?
— В декабре мы много внимания уделили физической подготовке, в то же время посчитали нужным не уходить далеко от гандбола. Команда приняла участие в турнире в Риге, где победила. А в период новогодних каникул мы провели две товарищеские игры с Белоруссией. Оставшиеся дни посвятили тому, чтобы устранить недоделки.
— Вы полностью довольны подготовкой?
— Да, мы сделали все, что запланировали, но
— В рамках подготовки к турниру вы провели товарищеский матч с бессменным чемпионом России «Чеховскими медведями». Наверняка, вы общались с их наставником бывшим главным тренером сборной Владимиром Максимовым. Что он сказал о готовности команды?
— Нам не удалось долго пообщаться. «Чеховские медведи» в тот день отмечали свой 15-летний юбилей, Владимир Салманович должен был принимать участие в праздничных мероприятиях, а нам нужно было уезжать скорее в Новогорск —
— Тем не менее, Владимир Максимов считает, что нынешней сборной по силам пробиться в полуфинал турнира. Как вам такой прогноз?
— Я очень суеверный человек и к прогнозам отношусь осторожно. Сейчас я не могу делать подобные заявления, но в то же время вся команда настроена так, что мы не хотим играть за 8−9-е места. Мы рассчитываем добиться более высокого результата.
— За какие амплуа вы спокойны, а какие, наоборот, вызывают головную боль?
— Мне кажется, у нас все позиции надежно закрыты. Главное, чтоб не было травм и болезней по ходу турнира.
«ФРАНЦУЗОВ УСТРОИТ ТОЛЬКО ЗОЛОТО»
— Кого вы считаете фаворитами предстоящего чемпионата мира?
— В первую очередь — французов. У себя дома они будут драться на зубах, их интересует только золото. Любой другой результат станет для команды поражением.
— Кто может им составить конкуренцию в борьбе за чемпионство?
— Кто угодно. Вот кто ждал, что сборная Германии выиграет чемпионат Европы? А они взяли и сделали это.
— Кто из команд может стать гандбольной Исландией, которая удивляла на футбольном Евро?
— Сейчас уровень мирового гандбола сильно вырос. Если раньше чемпионаты Европы было играть значительно тяжелее, потому что там не было проходных матчей, то сейчас и на чемпионате мира нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Тут могут включиться и Катар, и Япония, и даже Бразилия. Казалось бы, какой в Бразилии гандбол? Но так думать ошибочно, у них почти вся команда играет в Европе, они показывают совершенно зрелый и умный гандбол. Так что теперь и на чемпионатах мира о проходных играх нужно забыть.
— Что легче — выступать за сборную или тренировать ее?
— И то, и другое отнимает много сил. Но все же играть было полегче. Там только ты, мяч, твои действия. Ты отвечаешь лишь за свои ошибки. А тренер — это, конечно, другое и отнимет очень много душевных сил.
— По ночам гандбол снится?
— Да мне некогда смотреть сны!
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