Дибиров: Сборная России является «темной лошадкой» перед стартом ЧМ по гандболу

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«Мы — “темная лошадка”, есть недосказанность после последнего чемпионата Европы, — сказал Дибиров. — Наш плюс — очень серьезная ротация. Соперники нас боятся и опасаются».

Чемпионат мира пройдет во Франции с 11 по 29 января. На первой стадии турнира команда России сыграет со сборными Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии. Первый матч российские гандболисты проведут 12 января против японцев. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».