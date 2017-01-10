Дибиров: Сборная России является «темной лошадкой» перед стартом ЧМ по гандболу
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Мужская сборная России может преподнести сюрприз на чемпионате мира по гандболу во Франции. Об этом ТАСС заявил капитан команды Тимур Дибиров.
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«Мы — “темная лошадка”, есть недосказанность после последнего чемпионата Европы, — сказал Дибиров. — Наш плюс — очень серьезная ротация. Соперники нас боятся и опасаются».
Чемпионат мира пройдет во Франции с 11 по 29 января. На первой стадии турнира команда России сыграет со сборными Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии. Первый матч российские гандболисты проведут 12 января против японцев. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
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