Медведь и казачий хор. Какая сборная России едет за победой на ЧМ
Кто в команде Пиноккио, а кто — Медведь? Сергей и Даниил Шишкарёвы — отец и сын? Кто пел в хоре? Вы хорошо знаете наших гандболистов?
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11 января во Франции стартует чемпионат мира по гандболу с участием 24 команд. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Японии (12 января), Норвегии (14 января), Польши (16 января), Франции (17 января) и Бразилии (19 января). Для выхода в 1/8 финала необходимо занимать в группе место не ниже четвёртого.
Если задачу по попаданию в
Как вы думаете, сможет ли сборная России вновь вернуться в элиту мирового гандбола? Насколько хорошо вы знаете нашу команду? Попробуйте ответить на вопросы нашего теста.
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