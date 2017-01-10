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10 января 2017, 16:12 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Медведь и казачий хор. Какая сборная России едет за победой на ЧМ

Кто в команде Пиноккио, а кто — Медведь? Сергей и Даниил Шишкарёвы — отец и сын? Кто пел в хоре? Вы хорошо знаете наших гандболистов?

Медведь и казачий хор. Какая сборная России едет за победой на ЧМ - Фото Увеличить
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11 января во Франции стартует чемпионат мира по гандболу с участием 24 команд. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Японии (12 января), Норвегии (14 января), Польши (16 января), Франции (17 января) и Бразилии (19 января). Для выхода в 1/8 финала необходимо занимать в группе место не ниже четвёртого.

Если задачу по попаданию в плей-офф наша сборная решит, то в первом раунде встретится с одной из команды группы В, куда попали сборные Испании, Исландии, Словении, Туниса, Македонии и Анголы. На прошлом чемпионате мира в Катаре россияне стали 19-ми, а на предстоящем чемпионате президент ФГР Сергей Шишкарёв поставил перед командой задачу попасть в полуфинал.

Как вы думаете, сможет ли сборная России вновь вернуться в элиту мирового гандбола? Насколько хорошо вы знаете нашу команду? Попробуйте ответить на вопросы нашего теста.
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