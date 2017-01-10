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10 января 2017, 12:46 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Торгованов: Гандболисты Киселев и Житников подойдут в нормальном состоянии к ЧМ

НОВОГОРСК (Московская область), 10 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Гандболисты сборной России Дмитрий Киселев и Дмитрий Житников полностью восстановятся от микротравм к чемпионату мира 2017 года, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Дмитрий Торгованов.

Чемпионат мира пройдет с 11 по 29 января во Франции, куда национальная команда вылетит утром в среду.

«Все ребята находятся в нужной форме, но меня расстраивает наличие микротравм, из-за чего мы на игры с белорусами не заявляли Дмитрия Киселева и Дмитрия Житникова. Но к чемпионату мира они подойдут в нормальном состоянии, — сказал Торгованов. — Но у нас как говорят: как только ты начал заниматься гандболом, то здоровым практически не бываешь».

«Всеми тренировками команды я доволен, — добавил собеседник агентства. — Перед Новым годом ребята тренировались в полную силу, даже когда им было тяжело. После Нового года, когда все отдыхают, им тоже тяжело. Но у нас есть цели, которых мы хотим добиться».

В составе сборной страны во Францию отправятся три вратаря — Виктор Киреев («Мотор», Украина), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи») и Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша). «Заявлять мы будем двоих вратарей из 16 человек. Пока не определились, кого именно. А троих взяли на случай, если, тьфу-тьфу-тьфу, что-то случится», — пояснил тренер.

Гандболисты сборной России играют в различных странах Европы. «Сыгранности мы специально посвятили время, проблем с этим не будет», — отметил Торгованов.
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