Шишкарев: Гандболисты РФ будут ставить цель выиграть ОИ-2020 в случае завоевания путевки
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Гандболисты сборной России в случае попадания на Олимпийские игры 2020 года будут ставить цель выиграть соревнования. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
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«Тимур Дибиров в одном из своих интервью говорил, что он хочет поехать на следующие Олимпийские игры, несмотря на возраст. Уверен, что он поедет туда побеждать», — сказал Шишкарев.
Говоря о предстоящем чемпионате мира во Франции, Шишкарев отметил, что гандболисты приложат все силы для успешного результата. «Команда приложит все силы, чтобы порадовать болельщиков и дать причины для позитивных репортажей. Ничьи и медленные матчи с Белоруссией перед турниром должны обернуться для нас удачей и везением на самом чемпионате мира», — сказал президент ФГР.
Чемпионат мира пройдет во Франции с 11 по 29 января. На первой стадии турнира команда России сыграет со сборными Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии. Первый матч российские гандболисты проведут 12 января против японцев. Согласно регламенту турнира, в
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