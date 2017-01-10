Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28375829/
10 января 2017, 11:44 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Шишкарев: Гандболисты РФ будут ставить цель выиграть ОИ-2020 в случае завоевания путевки

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Гандболисты сборной России в случае попадания на Олимпийские игры 2020 года будут ставить цель выиграть соревнования. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Глава ФГР уверен что игроки поедут в Токио побеждать. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Тимур Дибиров в одном из своих интервью говорил, что он хочет поехать на следующие Олимпийские игры, несмотря на возраст. Уверен, что он поедет туда побеждать», — сказал Шишкарев.

Говоря о предстоящем чемпионате мира во Франции, Шишкарев отметил, что гандболисты приложат все силы для успешного результата. «Команда приложит все силы, чтобы порадовать болельщиков и дать причины для позитивных репортажей. Ничьи и медленные матчи с Белоруссией перед турниром должны обернуться для нас удачей и везением на самом чемпионате мира», — сказал президент ФГР.

Чемпионат мира пройдет во Франции с 11 по 29 января. На первой стадии турнира команда России сыграет со сборными Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии. Первый матч российские гандболисты проведут 12 января против японцев. Согласно регламенту турнира, в плей-офф выйдут по четыре команды из каждой группы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Торгованов: Гандболисты Киселев и Житников подойдут в нормальном состоянии к ЧМ

НОВОГОРСК (Московская область), 10 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Гандболисты сборной России Дмитрий Киселев и Дмитрий Житников полностью восстановятся от микротравм к чемпионату мира 2017 года, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Дмитрий Торгованов.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Шарапова проведет первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля

Александр Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ

Объявлен состав мужской сборной России по гандболу на ЧМ-2017