Шишкарев: Гандболисты РФ будут ставить цель выиграть ОИ-2020 в случае завоевания путевки

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«Тимур Дибиров в одном из своих интервью говорил, что он хочет поехать на следующие Олимпийские игры, несмотря на возраст. Уверен, что он поедет туда побеждать», — сказал Шишкарев.

Говоря о предстоящем чемпионате мира во Франции, Шишкарев отметил, что гандболисты приложат все силы для успешного результата. «Команда приложит все силы, чтобы порадовать болельщиков и дать причины для позитивных репортажей. Ничьи и медленные матчи с Белоруссией перед турниром должны обернуться для нас удачей и везением на самом чемпионате мира», — сказал президент ФГР.