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10 января 2017, 13:56 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Знай наших! На кого похожи гандболисты сборной Белруси

Если накануне старта чемпионата мира-2017 во Франции вы все еще не запомнили, как выглядят белорусские гандболисты, самое время наверстывать. Ассоциации в помощь. Знаменитые двойники основы национальной команды — в подборке pressball.by.

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Начнем, разумеется, с главного тренера. Михаэль Шумахер с сединой — Юрий Шевцов.

© «Прессбол»

Голкиперы: Вячеслав Солдатенко — Нил Патрик Харрис (Барни Стинсон — персонаж сериала «Как я встретил вашу маму»), Иван Мацкевич — Руперт Гринт (Рон Уизли, фильмы о Гарри Поттере).

© «Прессбол»
© «Прессбол»

Левые крайние: Андрей Юринок — Павел Недвед, Александр Титов — Бен Аффлек.

© «Прессбол»
© «Прессбол»

Правые крайние: Никита Вайлупов — Артемий Панарин, Денис Рутенко — Курт Кобейн.

© «Прессбол»
© «Прессбол»

Линейные: Вячеслав Шумак — капитан футбольной сборной Исландии Арон Гуннарссон, Артем Королек — Джонатан Рис-Майерc.

© «Прессбол»
© «Прессбол»

Левый полусредний: Владислав Кулеш — Орландо Блум.

© «Прессбол»

Правые полусредние: Олег Астрашапкин — Марио Гомес, Сергей Шилович — Киану Ривз.

© «Прессбол»
© «Прессбол»

Разыгрывающие: Вадим Гайдученко — актер и модель Ченнинг Татум, Александр Подшивалов — Антуан Гризманн, Борис Пуховский — Михаэль Баллак.

© «Прессбол»
© «Прессбол»
© «Прессбол»
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