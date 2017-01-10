Знай наших! На кого похожи гандболисты сборной Белруси
Если накануне старта чемпионата мира-2017 во Франции вы все еще не запомнили, как выглядят белорусские гандболисты, самое время наверстывать. Ассоциации в помощь. Знаменитые двойники основы национальной команды — в подборке pressball.by.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Начнем, разумеется, с главного тренера. Михаэль Шумахер с сединой — Юрий Шевцов.
Голкиперы: Вячеслав Солдатенко — Нил Патрик Харрис (Барни Стинсон — персонаж сериала «Как я встретил вашу маму»), Иван Мацкевич — Руперт Гринт (Рон Уизли, фильмы о Гарри Поттере).
Левые крайние: Андрей Юринок — Павел Недвед, Александр Титов — Бен Аффлек.
Правые крайние: Никита Вайлупов — Артемий Панарин, Денис Рутенко — Курт Кобейн.
Линейные: Вячеслав Шумак — капитан футбольной сборной Исландии Арон Гуннарссон, Артем Королек — Джонатан
Левый полусредний: Владислав Кулеш — Орландо Блум.
Правые полусредние: Олег Астрашапкин — Марио Гомес, Сергей Шилович — Киану Ривз.
Разыгрывающие: Вадим Гайдученко — актер и модель Ченнинг Татум, Александр Подшивалов — Антуан Гризманн, Борис Пуховский — Михаэль Баллак.
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