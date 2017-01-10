Шишкарев: Мужская сборная России по гандболу истосковалась по победам

Турнир пройдет с 11 по 29 января во Франции, куда российская сборная вылетит утром в среду.

«У нас достаточно опытная команда с точки зрения опыта и амбиций. Игроки выступают за ведущие европейские клубы, за российские, и они истосковались по победам», — сказал Шишкарев журналистам.

Матчи группового этапа российская команда будет проводить в Нанте. На первой стадии турнира команда Дмитрия Торгованова сыграет со сборными Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии.

«Всегда отношение в группе такое, что, пройдя ее, на следующем этапе становится легче, — ответил руководитель федерации на вопрос, считает ли он компанию, в которую попали россияне, группой смерти. — Группа вполне проходная, она по силам нам. Настроиться нужно на все матчи, вполне по силам попасть в четверку, а дальше будет только легче».

Шишкарев признался, что ему сложно ответить на вопрос, является ли плюсом, что первым соперником россиян на ЧМ-2017 станут японцы. «С точки зрения рейтинга японцев, они могут считаться одним из самых легких соперников для нас, но азиатский гандбол — это другая школа, другая манера. Я видел, как играют японские девчонки. Они как кошки на площадке. Не знаю, как парни будут выглядеть. Думаю, что есть время еще тактически к ним подготовиться, но самое главное — не проиграть в тактике, в настрое. С точки зрения мастерства мы сильнее», — обозначил президент ФГР.