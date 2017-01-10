Капитан гандболистов РФ Дибиров надеется вернуться с ЧМ «самым последним рейсом»

Турнир пройдет с 11 по 29 января во Франции, куда национальная команда вылетит утром в среду. Матчи группового этапа российская команда будет проводить в Нанте, где сыграет со сборными Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии.

«Спасибо, Сергей Николаевич, за доверие, — обратился Дибиров к президенту Федерации гандбола России Сергею Шишкареву после его приветственного слова перед тренировкой во вторник. — Будем надеяться, что мы вернемся самым последним рейсом из Франции».