Капитан гандболистов РФ Дибиров надеется вернуться с ЧМ «самым последним рейсом»
НОВОГОРСК (Московская область), 10 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Капитан сборной России по гандболу Тимур Дибиров заявил, что национальная команда желает вернуться с чемпионата мира самым последним рейсом, обозначив намерение победить на турнире.
Турнир пройдет с 11 по 29 января во Франции, куда национальная команда вылетит утром в среду. Матчи группового этапа российская команда будет проводить в Нанте, где сыграет со сборными Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии.
«Спасибо, Сергей Николаевич, за доверие, — обратился Дибиров к президенту Федерации гандбола России Сергею Шишкареву после его приветственного слова перед тренировкой во вторник. — Будем надеяться, что мы вернемся самым последним рейсом из Франции».
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