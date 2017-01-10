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10 января 2017, 11:19 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Капитан гандболистов РФ Дибиров надеется вернуться с ЧМ «самым последним рейсом»

НОВОГОРСК (Московская область), 10 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Капитан сборной России по гандболу Тимур Дибиров заявил, что национальная команда желает вернуться с чемпионата мира самым последним рейсом, обозначив намерение победить на турнире.

Турнир пройдет с 11 по 29 января во Франции, куда национальная команда вылетит утром в среду. Матчи группового этапа российская команда будет проводить в Нанте, где сыграет со сборными Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии.

«Спасибо, Сергей Николаевич, за доверие, — обратился Дибиров к президенту Федерации гандбола России Сергею Шишкареву после его приветственного слова перед тренировкой во вторник. — Будем надеяться, что мы вернемся самым последним рейсом из Франции».
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