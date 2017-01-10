Тренерский штаб сборной РФ по гандболу включил трех голкиперов в состав команды на ЧМ

Турнир пройдет с 11 по 29 января во Франции, куда сборная отправится утром 11 января. Матчи группового этапа российская команда будет проводить в Нанте. На первой стадии турнира команда Дмитрия Торгованова сыграет со сборными Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии. Первый матч российские гандболисты проведут 12 января против японцев.

«На чемпионат мира едет сильнейший состав игроков на сегодняшний день. В составе три вратаря, что, как мы считаем, оправдано, так как отправляться на столь важный турнир с двумя голкиперами — это риск. У команды были достаточно сложные сборы. Доволен, как игроки готовились к чемпионату мира, как они отработали и благодарен им за самоотдачу», — заявил Торгованов.

В окончательную заявку попали 18 гандболистов. Помимо Киреева, Павленко и Богданова в состав команды вошли:

правые крайние: Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония);.

правые полусредние: Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Сергей Шельменко («Мотор», Украина);.

разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла», Плоцк), Павел Атьман (БГК им. Мешкова, Белоруссия);.

левые полусредние: Александр Шкуринский (СКИФ), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Деревень («Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия);.

линейные: Александр Черноиванов («Чеховские медведи»), Глеб Калараш («Мотор», Украина), Михаил Чипурин («Иври», Франция);.

левые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Тимур Дибиров («Вардар», Македония).