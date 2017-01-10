Атьман: Считаем дни и часы до начала чемпионата мира по гандболу

«Мы очень много работали над физическим состоянием. Чемпионат мира — длинный турнир, особенно для тех команд, которые проходят далеко. Поэтому важно подойти к нему в хорошей форме и набирать её по ходу матчей. Самое главное — все игроки полностью восстановились после травм, только мелкие повреждения, которые случаются постоянно и на которые мы привыкли не обращать внимания. Все в боевом состоянии, считаем дни и часы до начала турнира. Настроение у всех отличное, очень хотим порадовать своих болельщиков.



Реально ли решить задачу выхода в полуфинал? Всё реально и всё зависит от нас. Как подготовимся, так и сыграем. Шансы есть абсолютно у всех, в том числе и у нас. На чемпионате Европы нам не хватило одного мяча и нескольких секунд, чтобы занять более высокое место и бороться за олимпийскую путёвку. С тех пор мы стали сильнее», — сказал Атьман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.