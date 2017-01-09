Репортаж о товарищеском матче сборных журналистов России и Беларуси
Сборная СМИ Беларуси 6 января приняла участие в гандбольном марафоне. Сначала на площадке ДС «Динамо» встретились сборные журналистов Беларуси и России, затем зрители увидели матч Дедов Морозов и Санта Клаусов, а в конце товарищеский поединок провели национальные сборные России и Беларуси.
Сборная СМИ Беларуси 6 января приняла участие в гандбольном марафоне. Сначала на площадке ДС «Динамо» встретились сборные журналистов Беларуси и России, затем зрители увидели матч Дедов Морозов и Санта Клаусов, а в конце товарищеский поединок провели национальные сборные России и Беларуси.
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