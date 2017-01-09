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9 января 2017, 13:39 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Репортаж о товарищеском матче сборных журналистов России и Беларуси

Сборная СМИ Беларуси 6 января приняла участие в гандбольном марафоне. Сначала на площадке ДС «Динамо» встретились сборные журналистов Беларуси и России, затем зрители увидели матч Дедов Морозов и Санта Клаусов, а в конце товарищеский поединок провели национальные сборные России и Беларуси.

Сборная СМИ Беларуси 6 января приняла участие в гандбольном марафоне. Сначала на площадке ДС «Динамо» встретились сборные журналистов Беларуси и России, затем зрители увидели матч Дедов Морозов и Санта Клаусов, а в конце товарищеский поединок провели национальные сборные России и Беларуси.

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Главный тренер сборной России: Противостояние со сборной Беларуси — всегда больше, чем просто обычный товарищеский матч

Главный тренер сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов отметил принципиальность матчей с белорусами. Товарищеская встреча, прошедшая 6 января, завершилась победой России (31:26).
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