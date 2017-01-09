«Ростов-Дон» поразил венгерский «Эрд»: «Встреча была быстрой и боевой»
Путь в Кубке ЕГФ гандболистки начали с победы.
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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в первом матче группового этапа Кубка ЕГФ. В стенах ростовского Дворца спорта был повержен венгерский «Эрд». Итоговый счет на табло — 27:24 в пользу ростовчанок. Об этом ИА REGNUM 9 января сообщили в
«Эрд» — очень достойный соперник. Гости не сдавались и играли до конца, до самой последней минуты. В начале второго тайма мы допустили ряд ошибок, не всегда успевали возвращаться в оборону. Но показали характер и потенциал. В защите есть определенные проблемы, но мы знаем, как их исправить, — сказала после матча тренер Татьяна Березняк.
Особой похвалы тренерского штаба была удостоена игра вратаря ростовчанок Катрин Лунде.
«Встреча получилась быстрой и
Отметим, что ответная встреча с венгерками состоится на выезде в первых числах февраля. А пока «Ростов-Дон» готовится к игре с норвежками. Гандбольная баталия с «Биасен Тронхеймом» состоится 15 января в Норвегии.
Напомним, в конце ноября прошлого года после вылета из Лиги чемпионов ЕГФ коллектив покинул датчанин Ян Лесли. Договор с главным тренером был расторгнут по обоюдному согласию.
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