Гандболисты молодежной сборной России завоевали путевку на чемпионат мира-2017

Встреча группы 1, прошедшая в воскресенье в Италии, завершилась победой российских гандболистов со счетом 31:30 (15:20). Ранее в группе россияне обыграли команды Латвии (26:20) и Италии (36:22).

Таким образом, молодежная сборная России, которую тренируют Степан Сидорчук и Юрий Кидяев, завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в Алжире.