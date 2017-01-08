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https://sport.mail.ru/news/handball/28360143/
8 января 2017, 21:34 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты молодежной сборной России завоевали путевку на чемпионат мира-2017

Гандболисты молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) нанесли поражение сверстникам из Нидерландов в заключительном матче квалификации чемпионата мира и завоевали путевку в финальную часть турнира.

Встреча группы 1, прошедшая в воскресенье в Италии, завершилась победой российских гандболистов со счетом 31:30 (15:20). Ранее в группе россияне обыграли команды Латвии (26:20) и Италии (36:22).

Таким образом, молодежная сборная России, которую тренируют Степан Сидорчук и Юрий Кидяев, завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в Алжире.
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