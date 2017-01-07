Белорусские гандболисты во второй раз проиграли россиянам

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Сегодня в Новогорске белорусы уступили со счетом 22:27 (11:16). Первый поединок, состоявшийся 6 января в Москве, сборная Беларуси проиграла со счетом 26:31 (12:19).

Гандболисты сборной Беларуси проиграли россиянам в первом товарищеском матчеСегодня в Москве подопечные Юрия Шевцова не смогли на равных соперничать с хозяевами площадки и уже после первого тайма уступали с разницей в 7 мячей — 12:19.

Теперь белорусская дружина возвращается домой, а 11 января отправится во Францию на чемпионат мира. На первом этапе планетарного форума сборная Беларуси в Руане сыграет в группе С против команд Чили (13 января), Саудовской Аравии (15 января), Хорватии (16 января), Германии (18 января) и Венгрии (20 января).

Составы остальных предварительных групп:

А — Франция, Польша, Норвегия, Бразилия, Япония, Россия;.

В — Испания, Исландия, Словения, Македония, Тунис, Ангола;.

D — Дания, Швеция, Аргентина, Египет, Катар, Бахрейн.

По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.