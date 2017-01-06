Главный тренер сборной России: Противостояние со сборной Беларуси — всегда больше, чем просто обычный товарищеский матч
Главный тренер сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов отметил принципиальность матчей с белорусами. Товарищеская встреча, прошедшая 6 января, завершилась победой России (31:26).
Противостояние сборных России и Беларуси — это всегда больше, чем просто обычный товарищеский матч. Главным для нас было показать игру в защите. И если в первом тайме я доволен, так как мы пропустили лишь 12 мячей, то во втором не совсем.
Мне понравилось, как выглядела наша команда в начале первого тайма, но игра состоит не из отдельных отрезков, а длится 60 минут. Во втором тайме у нас хромала игра в нападении. Пока рано делать выводы о готовности сборной России к чемпионату мира, нам надо провести еще один матч с Беларусью, посмотреть видео, разобрать некоторые ошибки. Это для нас очень важно, а уже потом мы будем делать оценки, — цитирует Торгованова rushandball.ru.
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