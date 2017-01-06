Российские гандболисты обыграли белорусов в товарищеском матче при подготовке к ЧМ
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Мужская сборная России по гандболу на своей площадке обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче.
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Встреча, прошедшая в пятницу во дворце спорта «Динамо» в Крылатском, завершилась победой россиян со счетом 31:26.
Обе команды готовятся к стартующему 11 января во Франции чемпионату мира. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии. Сборная Белоруссии на турнире встретится с командами Чили, Саудовской Аравии, Германии, Хорватии и Венгрии.
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