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6 января 2017, 19:58 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Российские гандболисты обыграли белорусов в товарищеском матче при подготовке к ЧМ

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Мужская сборная России по гандболу на своей площадке обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Мужская сборная России по гандболу на своей площадке обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу во дворце спорта «Динамо» в Крылатском, завершилась победой россиян со счетом 31:26.

Обе команды готовятся к стартующему 11 января во Франции чемпионату мира. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии. Сборная Белоруссии на турнире встретится с командами Чили, Саудовской Аравии, Германии, Хорватии и Венгрии.
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