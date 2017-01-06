Российские гандболисты обыграли белорусов в товарищеском матче при подготовке к ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в пятницу во дворце спорта «Динамо» в Крылатском, завершилась победой россиян со счетом 31:26.

Обе команды готовятся к стартующему 11 января во Франции чемпионату мира. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии. Сборная Белоруссии на турнире встретится с командами Чили, Саудовской Аравии, Германии, Хорватии и Венгрии.