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6 января 2017, 16:16 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Шишкарев: Российским гандболистам необходимо поддерживать высокие результаты после ОИ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российским гандболистам необходимо поддерживать высокие результаты после победы женской сборной России на Олимпийских играх-2016. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Президент Федерации гандбола России заявил что этот вид спорта возвращается в элиту. Увеличить
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«Гандбол стал привычной новостной строкой в спортивных новостях, — сказал Шишкарев. — Гандбол возвращается в элиту мирового спорта, много людей следят за выступлением клубов и сборной, необходимо продолжать это развивать. Олимпиада задала темп и тон в этом направлении, необходимо его поддерживать».

Российские гандболистки завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Мужская национальная команда 11 января начнет выступление на чемпионате мира во Франции.
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