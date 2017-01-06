Шишкарев: Российским гандболистам необходимо поддерживать высокие результаты после ОИ

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«Гандбол стал привычной новостной строкой в спортивных новостях, — сказал Шишкарев. — Гандбол возвращается в элиту мирового спорта, много людей следят за выступлением клубов и сборной, необходимо продолжать это развивать. Олимпиада задала темп и тон в этом направлении, необходимо его поддерживать».