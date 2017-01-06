Шишкарев: Российским гандболистам необходимо поддерживать высокие результаты после ОИ
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российским гандболистам необходимо поддерживать высокие результаты после победы женской сборной России на Олимпийских играх-2016. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
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«Гандбол стал привычной новостной строкой в спортивных новостях, — сказал Шишкарев. — Гандбол возвращается в элиту мирового спорта, много людей следят за выступлением клубов и сборной, необходимо продолжать это развивать. Олимпиада задала темп и тон в этом направлении, необходимо его поддерживать».
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