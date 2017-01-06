Гандболисты сборной Беларуси завершают подготовку к ЧМ матчами с россиянами
6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси завершают подготовку к чемпионату мира гостевыми спаррингами с командой России. Первый поединок в российской столице состоится сегодня вечером, второй — 7 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Перед отъездом в Москву белорусские гандболисты провели тренировочный сбор в Минске, после которого тренерский штаб во главе с Юрием Шевцовым включил в выездной список 17 игроков:
вратари: Иван Мацкевич («Стяуа», Бухарест, Румыния), Вячеслав Солдатенко (СКА, Минск);.
полевые игроки: Вячеслав Бохан, Никита Вайлупов, Владислав Кулеш, Алексей Шинкель, Артур Карвацкий, Александр Подшивалов, Вадим Гайдученко (все — СКА, Минск), Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович, Вячеслав Шумак (все — БГК имени Мешкова, Брест), Александр Титов («Риихимяки», Финляндия), Борис Пуховский («Мотор», Запорожье, Украина), Артем Королек («Сен-Рафаэль», Франция), Олег Астрашапкин («Чурго», Венгрия).
После встреч с россиянами белорусская дружина вернется домой и 11 января отправится во Францию на мировое первенство.
На первом этапе планетарного форума сборная Беларуси в Руане сыграет в группе С против команд Чили (13 января), Саудовской Аравии (15 января), Хорватии (16 января), Германии (18 января) и Венгрии (20 января).
Составы остальных предварительных групп:
А — Франция, Польша, Норвегия, Бразилия, Япония, Россия;.
В — Испания, Исландия, Словения, Македония, Тунис, Ангола;.
D — Дания, Швеция, Аргентина, Египет, Катар, Бахрейн.
По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.
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