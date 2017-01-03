БГК имени Мешкова продлил контракт с Вячеславом Шумаком до 2019 года

Шумак — один из старожилов клуба, воспитанник брестской школы гандбола. Дебют за основной состав БГК датируется сентябрем 2006 года. За это время с брестской командой гандболист трижды выигрывал чемпионат Беларуси (2014, 2015, 2016), пять раз — Кубок страны (2009, 2011, 2014, 2015 и 2016), дважды — серебряные медали СЕХА-Газпром-Лиги.



В форме мешковцев Вячеслав Шумак провел 271 матч, забросил 552 мяча.

Выступать за команду родного города — самая большая спортивная удача в моей жизни. Рад, что продолжу защищать цвета БГК, — прокомментировал подписание контракта Шумак. — У нас классная команда. Верю, что впереди нас ждут большие победы, — цитирует игрока официальный сайт БГК имени Мешкова.