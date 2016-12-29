Гандболисты сборной РФ победили команду Белоруссии и выиграли «Кубок рижской думы»
Гандболисты сборной России обыграли команду Белоруссии в своем последнем матче на товарищеском турнире «Кубок рижской думы» и стали победителями соревнований, которые прошли в Латвии.
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Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 28:21 в пользу российской команды.
Ранее россияне в рамках турнира одержали верх над командами Египта (24:23) и Латвии (27:19).
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