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https://sport.mail.ru/news/handball/28295072/
29 декабря 2016, 13:29 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты сборной РФ победили команду Белоруссии и выиграли «Кубок рижской думы»

Гандболисты сборной России обыграли команду Белоруссии в своем последнем матче на товарищеском турнире «Кубок рижской думы» и стали победителями соревнований, которые прошли в Латвии.

Гандболисты сборной России обыграли команду Белоруссии в своем последнем матче на товарищеском турнире Кубок рижской думы и стали победителями соревнований которые прошли в Латвии. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 28:21 в пользу российской команды.

Ранее россияне в рамках турнира одержали верх над командами Египта (24:23) и Латвии (27:19).
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