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28 декабря 2016, 12:08 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Белорусские гандболисты проиграли команде Латвии на турнире в Риге

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси неудачно стартовали в розыгрыше Кубка Рижской думы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>28 декабря Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Гандболисты сборной <span class=error>Беларуси</span> неудачно стартовали в розыгрыше Кубка Рижской думы сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В первом поединке подопечные Юрия Шевцова встречались с хозяевами соревнований гандболистами Латвии и уступили со счетом 20:23 (9:13). В составе белорусов мячи забрасывали: Владислав Кулеш, Сергей Шилович — по 4, Никита Вайлупов, Александр Подшивалов — по 3, Иван Мацкевич, Артем Королек — по 2, Олег Астрашапкин, Андрей Юринок — по 1.

Сегодня белорусские гандболисты встретятся с командой Египта, которая накануне в упорной борьбе уступила россиянам с минимальной разницей в счете — 23:24. В заключительный день розыгрыша Кубка Рижской думы, 29 декабря, белорусы сыграют с российскими гандболистами.

После завершения рижского турнира сборная Беларуси вернется домой, а затем отправится в Москву, где 5 и 7 января проведет два контрольных матча с россиянами.

Заключительный этап подготовки к мировому первенству пройдет в Минске, а 11 января белорусские гандболисты вылетят во Францию.

На первом этапе чемпионата планеты команда Беларуси сыграет в Руане в группе С против команд Чили (13 января), Саудовской Аравии (15 января), Хорватии (16 января), Германии (18 января) и Венгрии (20 января).

Составы остальных предварительных групп:

А — Франция, Польша, Норвегия, Бразилия, Япония, Россия.

В — Испания, Исландия, Словения, Македония, Тунис, Ангола.

D — Дания, Швеция, Аргентина, Египет, Катар, Бахрейн.

По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.

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