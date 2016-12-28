Белорусские гандболисты проиграли команде Латвии на турнире в Риге
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси неудачно стартовали в розыгрыше Кубка Рижской думы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В первом поединке подопечные Юрия Шевцова встречались с хозяевами соревнований гандболистами Латвии и уступили со счетом 20:23 (9:13). В составе белорусов мячи забрасывали: Владислав Кулеш, Сергей Шилович — по 4, Никита Вайлупов, Александр Подшивалов — по 3, Иван Мацкевич, Артем Королек — по 2, Олег Астрашапкин, Андрей Юринок — по 1.
Сегодня белорусские гандболисты встретятся с командой Египта, которая накануне в упорной борьбе уступила россиянам с минимальной разницей в счете — 23:24. В заключительный день розыгрыша Кубка Рижской думы, 29 декабря, белорусы сыграют с российскими гандболистами.
После завершения рижского турнира сборная Беларуси вернется домой, а затем отправится в Москву, где 5 и 7 января проведет два контрольных матча с россиянами.
Заключительный этап подготовки к мировому первенству пройдет в Минске, а 11 января белорусские гандболисты вылетят во Францию.
На первом этапе чемпионата планеты команда Беларуси сыграет в Руане в группе С против команд Чили (13 января), Саудовской Аравии (15 января), Хорватии (16 января), Германии (18 января) и Венгрии (20 января).
Составы остальных предварительных групп:
А — Франция, Польша, Норвегия, Бразилия, Япония, Россия.
В — Испания, Исландия, Словения, Македония, Тунис, Ангола.
D — Дания, Швеция, Аргентина, Египет, Катар, Бахрейн.
По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.
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