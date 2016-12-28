Семь гандбольных историй о Трефилове

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Женская сборная России по гандболу — по опросу «СЭ», лучшая команда в уходящем году. Несмотря на неудачный чемпионат Европы, девушки остаются для нас настоящими героинями, которые на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро влюбили в гандбол всю страну. И сделали они это вместе с лучшим тренером России-2016 Евгением Трефиловым. Сегодня, перед Новым годом, мы приглашаем на площадку «СЭ» семерку олимпийских чемпионок, у каждой из которых припасена своя история о любимом наставнике.

САМЫЕ ЖЕСТКИЕ ТРЕНИРОВКИ ПОСЛЕ САМОЛЕТА.

Виктория КАЛИНИНА, вратарь:

— Евгений Васильевич постоянно фонтанирует новыми шутками и присказками. Но есть и такие, которые он повторяет постоянно. Некоторые из них мы уже давно запомнили. Прилетаем куда-нибудь на турнир или на сбор, и он всегда, абсолютно всегда, строит нас и говорит: «Сегодня надо потренироваться так, чтобы в ваших калошах была вода»! Под калошами имеет в виду кроссовки.

И первая тренировка после самолета у нас традиционно получается довольно жесткой. Динамичность и темп сумасшедшие. Но это нужно, чтобы вся усталость от перелета вышла вместе с потом.

УТРО, ПЛЯЖ И ЛЕДЯНОЕ МОРЕ.

Дарья ДМИТРИЕВА, разыгрывающая:

— Перед Олимпийскими играми в Рио у нас был сбор в Сочи. Сам по себе тяжелый, но больше всего мне запомнилась всеми любимая зарядка. Часов в 7 мы приходили к морю. Евгений Васильевич уже ждал нас там. И бодрым голосом сообщал: «Ну вперед».

Вы можете себе представить: утро, ужасно хочется спать, а нам вместо этого нужно залезать в ледяное море! Бррр! Как-то пришли все с сонными глазами, а тренер: «Так, сегодня делаем десять». Десять рывков! Мы сначала думали, он нас обманывает. Но нет. Тут же все проснулись от негодования. При этом Трефилов, надо отдать ему должное, тоже заходил в воду.

Самое забавное, что после каждой зарядки Евгений Васильевич удивлялся: «Куда вы торопитесь. Полежите, позагорайте немного. Отдохните». Но мы со всех ног неслись оттуда по номерам! Подальше от его глаз.

«ВЫ ЧЕГО ВОЕТЕ? КТО-ТО УМЕР, ЧТО ЛИ?».

Анна СЕНЬ, правая полусредняя:

— Первый раз меня вызвали в сборную в 2008-м. Мне вот-вот должно было стукнуть 18. Ехала с огромной опаской. Однако, к своему удивлению, поняла там, что вопреки самым страшным опасениям, на меня никто сильно не кричит. Более того, на первом сборе Евгений Васильевич меня поддерживал. Тем же летом он предложил мне контракт в «Звезде», которую на тот момент тренировал. Получается, знаю его восемь лет. Однако могу сказать, что по-прежнему продолжаю узнавать его. Во время Олимпиады, и особенно после победы он открылся с совершенно иной стороны.

Больше всего мне запомнилось, как он пришел в раздевалку после победы над Норвегией в полуфинале. Там же такое творилось: все плачут, обнимаются… Сплошной надрыв! Заходит Трефилов. «Вы чего воете-то? Кто-то уже умер, что ли?» И одной своей фразой разрядил обстановку. Вместо массовых рыданий начался массовый смех.

«ДА ЧТО ЖЕ ВЫ БАБЫ ЗА ДУРЫ ТАКИЕ!».

Владлена БОБРОВНИКОВА, левая полусредняя:

— У него постоянно такие смешные слова и выражения — просто не успеваем запоминать, хоть записывай! Вот из последнего: «Что ты так бегаешь медленно? У тебя ноги от бомжа, что ли?» Но это все — ладно. У меня есть любимая история.

Чемпионат мира в Дании. 2015 год. Идет тренировка. У полевых игроков занятие в самом разгаре, а вратари занимаются по своей программе. И тут Евгений Васильевич кричит Татьяне Ерохиной: «Ероха, воду пить! Воду!» Она смотрит на тренера и ничего не может понять. «Что смотришь? Воду! Воду пить!» Таня разворачивается, идет за бутылкой, берет ее, становится в ворота — и, глядя на тренера, не спеша начинает пить. Трефилов в шоке. Останавливает тренировку. «Да что же вы бабы за дуры такие! Слушайте все». И начинает рассказывать: «У меня в горле пересохло, попросил Ерохину принести бутылку. Что сделала она?».

Таня объясняет: «Так вы же кричали “пить, воду”, вот я подумала, что это указание такое».

Мы все полегли прямо на месте!

«А РАНЬШЕ Я БЫЛА «ПЕНЬКОМ» ИЛИ «ОБРУБКОМ».

Марина СУДАКОВА, правая крайняя:

— Расскажу о прозвищах. Евгений Васильевич дает кликухи всем. Меня он называет «корнишончик», «тазик с солеными огурцами», «катушка», «баллончик трехлитровый». Наверное, потому что я маленькая. А раньше я постоянно была «пеньком» или «обрубком». Остальных сдавать не буду! Но достается каждой. При этом мы понимаем, что Трефилов — он такой, какой есть. На каждом новом сборе мы узнаем о себе что-то новое (смеется). У него столько всего в голове. Даже не знаю, откуда он это все берет. Когда мне было 19, я здорово обижалась. Но потом стала понимать, что он говорит это все не со зла, а чтобы обратить внимание на какие-то важные моменты. Мы взрослые люди, ничего страшного. Тем более что иногда он такое сказанет про тебя, что хоть и обидно, но смешно до невозможности.

«Я ЕГО НАЗЫВАЮ ДЯДЯ ЖЕНЯ. НО ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОН ЭТОГО НЕ СЛЫШАЛ».

Анна ВЯХИРЕВА, правая крайняя:

— Весь первый год в сборной я не могла привыкнуть к его свисткам и крику. У меня постоянно закладывало уши и все время гудела голова. Иногда даже начинало подташнивать. А еще могло повезти — и Евгений Васильевич был всю тренировку рядом с тобой. Уходишь с нее глухим на одно ухо.

Сейчас я воспринимаю это спокойно. Уже практически не обижаюсь на его слова. А иногда даже становится смешно. При этом, конечно, бывало, что задевало сильно. Говорила ли что-то в ответ? Пока не рисковала (смеется).

Тем более я знаю, что Трефилов в душе — добрый. Но он делает все, чтобы скрыть это от нас! Хотя на площадке и в зале он ведет себя совершенно по-разному. Вот вы, журналисты, например, можете поговорить с ним о чем угодно. А мы… Мы все-таки нет, потому что все опять скатится к теме гандбола (смеется). При этом его методы работают. Когда ты побеждаешь, все плохое тут же забывается, и на выходе остается только «спасибо».

Еще могу сказать, что на моей памяти было только два матча, после которых Трефилов нас не ругал. Оба на Олимпийских играх-2016. После финала, понятное дело, и после полуфинала с Норвегией. Хотя в перерывах этих матчей нам доставалось по полной программе (смеется).

Сами мы никакого прозвища ему не придумали. Но я иногда называю его дядя Женя. Только чтобы он, конечно, не слышал этого!

СЕЙЧАС ТРЕФИЛОВ ПОДОБРЕЛ.

Виктория ЖИЛИНСКАЙТЕ, линейная:

— После победы в Рио мы подарили Евгению Васильевичу часы. Хорошие. Вроде бы ему понравились.

Он тоже способен на сюрпризы. Например, летом после трех дней тренировок, он может вместо занятий устроить нам шашлыки. Посидим, пообщаемся, посмеемся обо всем на свете. Хотя во время сезона ждать подобного не приходится. А в этом году у нас в Астрахани вообще получился новогодний сюрприз. 1 января поползли слухи, что Евгений Васильевич возглавит нашу команду, а уже 2-го вышли с ним на тренировку. Вот такие каникулы.

Хочу сказать, что сейчас Трефилов подобрел. Когда я впервые попала к нему в команду восемь лет назад — было куда страшнее. Сейчас он мягче. Особенно в сборной. Хотя после победы на Играх-2016 опять берется за старое! Видимо, боится, что мы расслабимся.