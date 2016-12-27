Гандболисты сборной России победили египтян в матче «Кубка рижской думы»
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Гандболисты сборной России переиграли команду Египта в матче товарищеского «Кубка рижской думы», который проходит в Латвии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 24:23 в пользу российской сборной.
Свой следующий матч российская команда проведет 28 декабря против сборной Латвии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter