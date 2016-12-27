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27 декабря 2016, 21:37 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты сборной России победили египтян в матче «Кубка рижской думы»

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Гандболисты сборной России переиграли команду Египта в матче товарищеского «Кубка рижской думы», который проходит в Латвии.

МОСКВА 27 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Гандболисты сборной России переиграли команду Египта в матче товарищеского Кубка рижской думы который проходит в Латвии. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 24:23 в пользу российской сборной.

Свой следующий матч российская команда проведет 28 декабря против сборной Латвии.
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МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Пятикратный чемпион России по гандболу Сергей Шельменко не поедет со сборной России на турнир «Кубок Рижской думы», сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.
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