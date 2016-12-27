Шельменко и еще четыре гандболиста не поедут со сборной РФ на турнир в Риге

Кроме Шельменко в состав на турнир не попали Александр Котов, Дмитрий Корнев, Глеб Калараш и Денис Васильев. Все эти игроки принимали участие в сборе национальной команды в подмосковном Новогорске. При этом в Риге к сборной ожидаемо присоединился Азат Валиуллин.

Турнир в Латвии стартует во вторник. Кроме сборной России на нем выступят команды Латвии, Белоруссии и Египта. Кубок рассматривается как один из важных этапов подготовки к чемпионату мира-2017, который пройдет во Франции с 11 по 29 января.

Россияне 27 января сыграют с командой Египта, 28 числа пройдет встреча с Латвией, 29 — со сборной Белоруссии.

Полностью состав сборной России на «Кубок Рижской думы» выглядит следующим образом:

Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);.

Полевые игроки — Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Дмитрий Ковалев, Александр Черноиванов (оба — «Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (СКИФ), Игорь Сорока («Мотор», Украина), Самвел Асланян («КСМ Бухарест», Румыния), Павел Атьман («БГК им. Мешкова», Белоруссия), Дмитрий Житников («Висла», Польша), Азат Валиуллин («Айзенах», Германия), Александр Деревень, Тимур Дибиров, Даниил Шишкарев (все — «Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия), Михаил Чипурин («Иври», Франция).