Мороз, Бровко, Баранов и Гарбуз — вне выездного состава сборной Беларуси на «Кубок Рижской думы»
Юрий Шевцов назвал выездной состав мужской гандбольной сборной Беларуси для выступления на «Кубке Рижской думы». Турнир с участием четырех национальных команд стартует сегодня, 27 декабря, в столице Латвии на площадке олимпийского спортивного центра «Электрум». В ростере белорусов числятся 18 игроков.
Вратари — Иван Мацкевич (1991, Стяуа, Румыния), Вячеслав Солдатенко (1994) (СКА); левые крайние — Александр Титов (1986, Риихимяки, Финляндия), Андрей Юринок (1996, БГК им. Мешкова); правые крайние — Никита Вайлупов (1995, СКА), Денис Рутенко (1986, БГК им. Мешкова); линейные — Вячеслав Шумак (1988, БГК им. Мешкова), Вячеслав Бохан (1996, СКА), Артем Королек (1996,
Таким образом, из состава, работавшего всю минувшую неделю на сборе в Раубичах, оставлены дома Иван Мороз, Иван Бровко, Максим Баранов и Глеб Гарбуз. Однако отбор продолжается и нельзя исключать их возвращения в команду и участия в московских спаррингах против россиян, запланированных на 6 и 7 января. Напомним, в предварительном раунде ЧМ-2017 соперниками белорусов в Руане станут гандболисты Чили, Саудовской Аравии, Хорватии, Германии и Венгрии.
МУЖЧИНЫ. КУБОК РИЖСКОЙ ДУМЫ. РАПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
27.12. 19.00. Россия — Египет.
21.00. Латвия — БЕЛАРУСЬ.
28.12. 19.00. БЕЛАРУСЬ — Египет.
21.00. Латвия — Россия.
29.12. 11.00. БЕЛАРУСЬ — Россия.
13.00. Латвия — Егитет.
Время начала игр — белорусское.
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