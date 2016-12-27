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27 декабря 2016, 11:00 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Мороз, Бровко, Баранов и Гарбуз — вне выездного состава сборной Беларуси на «Кубок Рижской думы»

Юрий Шевцов назвал выездной состав мужской гандбольной сборной Беларуси для выступления на «Кубке Рижской думы». Турнир с участием четырех национальных команд стартует сегодня, 27 декабря, в столице Латвии на площадке олимпийского спортивного центра «Электрум». В ростере белорусов числятся 18 игроков.

Вратари — Иван Мацкевич (1991, Стяуа, Румыния), Вячеслав Солдатенко (1994) (СКА); левые крайние — Александр Титов (1986, Риихимяки, Финляндия), Андрей Юринок (1996, БГК им. Мешкова); правые крайние — Никита Вайлупов (1995, СКА), Денис Рутенко (1986, БГК им. Мешкова); линейные — Вячеслав Шумак (1988, БГК им. Мешкова), Вячеслав Бохан (1996, СКА), Артем Королек (1996, Сен-Рафаэль, Франция); левые полусредние — Владислав Кулеш (1996), Алексей Шинкель (1994) (оба — СКА), Антон Пракапеня (1988, Швац, Австрия); правые полусредние — Олег Астрашапкин (1992, Чурго, Венгрия), Артур Карвацкий (1996, СКА), Сергей Шилович (1986, БГК им. Мешкова); разыгрывающие — Вадим Гайдученко (1995), Александр Подшивалов (1996) (оба — СКА), Борис Пуовский (1987, Мотор, Украина).

Таким образом, из состава, работавшего всю минувшую неделю на сборе в Раубичах, оставлены дома Иван Мороз, Иван Бровко, Максим Баранов и Глеб Гарбуз. Однако отбор продолжается и нельзя исключать их возвращения в команду и участия в московских спаррингах против россиян, запланированных на 6 и 7 января. Напомним, в предварительном раунде ЧМ-2017 соперниками белорусов в Руане станут гандболисты Чили, Саудовской Аравии, Хорватии, Германии и Венгрии.

МУЖЧИНЫ. КУБОК РИЖСКОЙ ДУМЫ. РАПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

27.12. 19.00. Россия — Египет.

21.00. Латвия — БЕЛАРУСЬ.

28.12. 19.00. БЕЛАРУСЬ — Египет.

21.00. Латвия — Россия.

29.12. 11.00. БЕЛАРУСЬ — Россия.

13.00. Латвия — Егитет.

Время начала игр — белорусское.

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