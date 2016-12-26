Сергей Шишкарев: Спасибо судьбе, что увела меня из политики и привела в гандбол

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— Всегда волнительно идти на выборы, хотя я был единственным кандидатом, — скромно сказал переизбранный президент. — Меня спрашивали об отсутствии борьбы на выборах. Наверное, это результат нашей работы за 20 предыдущих месяцев. Гандбол стал частью моей жизни. Эта работа увлекает и приносит много положительных эмоций. И я благодарен судьбе за то, что она увела меня из политики и привела в гандбол.

В своем выступлении перед делегатами конференции Шишкарев обозначил новые задачи, среди которых расширение мужской и женской суперлиги до 14 клубов и представительство России двумя командами на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

— Расширение суперлиги планируем осуществить за два года. Мне бы хотелось, чтобы в наших чемпионатах были представлены Москва и Санкт-Петербург. Не дело, что столица представлена лишь командами училищ олимпийского резерва — такой мегаполис должен иметь два-три профессиональных клуба. По инициативе Дмитрия Рогозина мы воссоздаем команду МАИ. У клуба уже появляется титульный спонсор, и мы уже собирали попечительский совет. А моя личная мечта, чтобы команда появилась в моем родном Новороссийске. Даже название уже есть — «Черноморский капитан».

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В январе во Франции пройдет мужской чемпионат мира. Во многом из-за него наступающий год объявлен годом мужского гандбола.

— Я встречался с нашей сборной. И мы поставили команде высокую задачу — выйти в полуфинал. Очень хотелось бы, чтобы в 2017 году мужская сборная приблизилась к достижению женской сборной, — сообщил Шишкарев.

Если команда выполнит задачу на турнир, этот чемпионат мира станет лучшим для мужской сборной с 1999 года, когда она стала вице-чемпионом мира. Также во Франции Международная федерация гандбола должна выбрать место проведения женского чемпионата мира 2023 года, на который претендует Россия.

— Конечно, у нас есть опасения по поводу выборов в связи с последними событиями в зимних видах спорта. Мы же видим только часть айсберга и не до конца знаем, что происходит внутри. Но если у нас забирают турниры по зимним видам спорта, тогда отдайте летние. Мы будем доказывать свою состоятельность. Могу сказать, что наши заявки весомые.

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Конференция продолжилась выборами генерального директора ФГР. И здесь был только один кандидат — олимпийский чемпион Лев Воронин, который с июля уже исполняет эти обязанности.

— Благодарен президенту, что позволил мне остаться в сборной до чемпионата мира, — сказал Воронин, который также является тренером мужской сборной. — Но после чемпионата мира сосредоточусь на работе в федерации.

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Наконец, завершилась конференция избранием состава нового исполкома. Пока подсчитывали голоса, слово попросил главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов.