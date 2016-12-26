Андрей Лавров вошел в исполком Федерации гандбола России
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров вошел в состав исполнительного комитета Федерации гандбола России (ФГР), решение было принято на
отчетно-выборной конференции организации.
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Также в состав исполкома вошел переизбранный на пост главы ФГР Сергей Шишкарев.
Полностью состав выглядит следующим образом: Шишкарев, Лавров, Людмила Бодниева, Александр Горбатиков, Анатолий Драчев, Аркадий Заикин, Сергей Зиза, Геннадий Очередин, Виктор Поладенко, Сергей Приголовкин, Антон Ревенко, Андрей Степанов, Игорь Степанов, Олег Шалаев, Евгений Шурманов.
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