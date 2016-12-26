Мужская и женская гандбольные суперлиги могут пополниться клубами из Москвы и Петербурга

На данный момент в мужской суперлиге выступают 12 команд, в женской — 11.

«Через два года планируем расширение за счет Москвы и Санкт-Петербурга. Я убежден, что Москва как мегаполис должна иметь 2−3 клуба. Если брать регионы, то хочу, чтобы в моем родном Новороссийске появилась команда. Даже уже есть название — «Капитан», — сказал Шишкарев.