Мужская и женская гандбольные суперлиги могут пополниться клубами из Москвы и Петербурга
МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Гандбольные суперлиги среди мужских и женских команд через два года могут расшириться за счет включения клубов из Москвы и
Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
На данный момент в мужской суперлиге выступают 12 команд, в женской — 11.
«Через два года планируем расширение за счет Москвы и
В понедельник состоялась
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