Шишкарев: ФГР намерена расширить состав ЧР по гандболу до 14 клубов за два года

Шишкарев в понедельник был переизбран на пост главы Федерация гандбола России на четыре года на отчетно-выборной конференции. В данный момент в женской суперлиге выступает 11 команд, а в мужской — 12.

«За два года планируем расширить суперлиги до 14 клубов. Хотелось бы сделать это за счет Москвы и Санкт-Петербурга. Такой мегаполис, как Москва, должен иметь 2−3 профессиональных клуба по гандболу. Моя личная мечта, чтобы в моем родном Новороссийске тоже появилась команда, название уже есть — «Черноморский капитан», — сказал Шишкарев журналистам.