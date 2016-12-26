Шишкарев: ФГР намерена расширить состав ЧР по гандболу до 14 клубов за два года
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Федерация гандбола России (ФГР) планирует расширить состав мужской и женской суперлиг до 14 клубов в течение ближайших двух лет, заявил глава ФГР Сергей Шишкарев.
Шишкарев в понедельник был переизбран на пост главы Федерация гандбола России на четыре года на
«За два года планируем расширить суперлиги до 14 клубов. Хотелось бы сделать это за счет Москвы и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter