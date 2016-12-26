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26 декабря 2016, 13:05 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Шишкарев: ФГР намерена расширить состав ЧР по гандболу до 14 клубов за два года

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Федерация гандбола России (ФГР) планирует расширить состав мужской и женской суперлиг до 14 клубов в течение ближайших двух лет, заявил глава ФГР Сергей Шишкарев.

Шишкарев в понедельник был переизбран на пост главы Федерация гандбола России на четыре года на отчетно-выборной конференции. В данный момент в женской суперлиге выступает 11 команд, а в мужской — 12.

«За два года планируем расширить суперлиги до 14 клубов. Хотелось бы сделать это за счет Москвы и Санкт-Петербурга. Такой мегаполис, как Москва, должен иметь 2−3 профессиональных клуба по гандболу. Моя личная мечта, чтобы в моем родном Новороссийске тоже появилась команда, название уже есть — «Черноморский капитан», — сказал Шишкарев журналистам.
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Мужская и женская гандбольные суперлиги могут пополниться клубами из Москвы и Петербурга

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Гандбольные суперлиги среди мужских и женских команд через два года могут расшириться за счет включения клубов из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
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