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26 декабря 2016, 12:59 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Воронин заявил, что покинет пост тренера мужской сборной РФ по гандболу после ЧМ-2017

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Олимпийский чемпион 2000 года Лев Воронин, который был избран на пост генерального директора Федерации гандбола России (ФГР), заявил, что покинет пост тренера мужской сборной России после окончания чемпионата мира 2017 года.

В понедельник в Москве проходит отчетно-выборная конференция ФГР, в ходе которой на пост президента организации был переизбран Сергей Шишкарев. Воронин с середины июля исполнял обязанности генерального директора ФГР после отставки Михаила Крючкова, а в понедельник был утвержден в этой должности. Воронин также входит в тренерский штаб Дмитрия Торгованова в мужской сборной России.

«Спасибо делегатам за доверие! После чемпионата мира 2017 года я завершаю работу в сборной в качестве тренера и планирую сосредоточиться на работе в федерации», — сказал Воронин в ходе конференции.

Мужской чемпионат мира-2017 по гандболу пройдет 11—29 января во Франции.
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