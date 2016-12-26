Воронин заявил, что покинет пост тренера мужской сборной РФ по гандболу после ЧМ-2017
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Олимпийский чемпион 2000 года Лев Воронин, который был избран на пост генерального директора Федерации гандбола России (ФГР), заявил, что покинет пост тренера мужской сборной России после окончания чемпионата мира 2017 года.
В понедельник в Москве проходит
«Спасибо делегатам за доверие! После чемпионата мира 2017 года я завершаю работу в сборной в качестве тренера и планирую сосредоточиться на работе в федерации», — сказал Воронин в ходе конференции.
Мужской чемпионат мира-2017 по гандболу пройдет
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