Воронин заявил, что покинет пост тренера мужской сборной РФ по гандболу после ЧМ-2017

В понедельник в Москве проходит отчетно-выборная конференция ФГР, в ходе которой на пост президента организации был переизбран Сергей Шишкарев. Воронин с середины июля исполнял обязанности генерального директора ФГР после отставки Михаила Крючкова, а в понедельник был утвержден в этой должности. Воронин также входит в тренерский штаб Дмитрия Торгованова в мужской сборной России.

«Спасибо делегатам за доверие! После чемпионата мира 2017 года я завершаю работу в сборной в качестве тренера и планирую сосредоточиться на работе в федерации», — сказал Воронин в ходе конференции.