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https://sport.mail.ru/news/handball/28258473/
26 декабря 2016, 12:59 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

ФГР намерена увеличить количество регионов, где гандбол является базовым видом спорта

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Федерация гандбола России (ФГР) намерена увеличить количество регионов, в которых гандбол является базовым видом спорта, с 10 до 20, заявил глава ФГР Сергей Шишкарев.

Шишкарев в понедельник был переизбран на пост президента ФГР на четыре года на отчетно-выборной конференции организации.

«В рамках программы развития гандбола в стране мы увеличиваем количество регионов, где гандбол является базовым видом спорта, с 10 до 20. Для этого нужно одобрение Минспорта РФ. Есть устная договоренность с министром спорта по этому поводу», — сказал Шишкарев журналистам.

Переизбранный глава ФГР выразил надежду на то, что мужская сборная России в ближайшем будущем добьется таких же успехов, что и женская сборная, которая выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

«С точки зрения своей работы, а я 20 месяцев во главе федерации, я старался работать добросовестно, тратил личное время на работу. У меня нет понятия рабочего графика. Гандбол — это составная часть моей жизни. Гандбол мне столько эмоций приносит, это здорово. Для меня гандбол — это постоянное принятие решений. Я очень переживаю за наш вид спорта. Очень хотелось бы, чтобы в 2017 году мужская сборная приблизилась к достижению женской сборной», — отметил Шишкарев.
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