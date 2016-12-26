ФГР намерена увеличить количество регионов, где гандбол является базовым видом спорта

Шишкарев в понедельник был переизбран на пост президента ФГР на четыре года на отчетно-выборной конференции организации.

«В рамках программы развития гандбола в стране мы увеличиваем количество регионов, где гандбол является базовым видом спорта, с 10 до 20. Для этого нужно одобрение Минспорта РФ. Есть устная договоренность с министром спорта по этому поводу», — сказал Шишкарев журналистам.

Переизбранный глава ФГР выразил надежду на то, что мужская сборная России в ближайшем будущем добьется таких же успехов, что и женская сборная, которая выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

«С точки зрения своей работы, а я 20 месяцев во главе федерации, я старался работать добросовестно, тратил личное время на работу. У меня нет понятия рабочего графика. Гандбол — это составная часть моей жизни. Гандбол мне столько эмоций приносит, это здорово. Для меня гандбол — это постоянное принятие решений. Я очень переживаю за наш вид спорта. Очень хотелось бы, чтобы в 2017 году мужская сборная приблизилась к достижению женской сборной», — отметил Шишкарев.