Шишкарев опасается, что РФ может не получить право на проведение ЧЕ-2022 и ЧМ-2023

Шишкарев в понедельник был переизбран на пост главы ФГР на четыре года. Россия претендует на проведение чемпионата мира по гандболу среди женщин в 2023 году, а также готовит совместную с Белоруссией заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года среди мужчин.

После опубликования второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена несколько международных турниров, запланированные на 2017 год, были перенесены из России: в частности, финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, юниорский чемпионат мира по биатлону в Острове и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.