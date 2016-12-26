Шишкарев опасается, что РФ может не получить право на проведение ЧЕ-2022 и ЧМ-2023
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что испытывает опасения по поводу того, что Россия может не получить право на проведение женского чемпионата мира 2023 года и мужского чемпионата Европы 2022 года из-за ситуации с отменой международных зимних турниров в России.
Шишкарев в понедельник был переизбран на пост главы ФГР на четыре года. Россия претендует на проведение чемпионата мира по гандболу среди женщин в 2023 году, а также готовит совместную с Белоруссией заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года среди мужчин.
После опубликования второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена несколько международных турниров, запланированные на 2017 год, были перенесены из России: в частности, финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, юниорский чемпионат мира по биатлону в Острове и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.
«Опасения такие есть, безусловно, — сказал Шишкарев журналистам в ответ на вопрос, не опасается ли он того, что Россия не получит право на проведение международных турниров по гандболу
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter