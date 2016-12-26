Шишкарев: Мужская и женская сборные РФ по гандболу должны отобраться на ОИ-2020
МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Перед мужской и женской сборными России по гандболу поставлена задача отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом заявил действующий президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев на
отчетно-выборной конференции организации.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Конференция проходит в понедельник в гостинице «Украина». Шишкарев был единственным кандидатом на пост главы ФГР и был переизбран на пост единогласно. Он занимает пост президента федерации с апреля 2015 года.
Женская национальная команда стала чемпионом Игр в Рио-
Также глава ФГР заявил о возможном расширении мужской суперлиги с 12 до 14 клубов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter