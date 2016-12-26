Шишкарев переизбран на пост президента Федерации гандбола России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Выборы прошли в понедельник в здании гостиницы «Украина». Шишкарев был единственным кандидатом на этот пост. Работа исполкома ФГР была признана удовлетворительной.

«Я не сильно волновался, — отметил Шишкарев. — Я вдохновлен теми результатами, которыми мы можем гордиться. Я влюбился в этот вид спорта, хотя он был сначала для меня немного чужим».

«Самое яркое впечатление — участие в олимпийском цикле, где я со своим старшим братом Евгением Трефиловым (главный тренер женской сборной) пережил этот невероятный период. Я бы посчитал для себя предательством уйти из федерации в такой момент», — добавил Шишкарев.

Шишкарев возглавляет федерацию с апреля 2015 года.