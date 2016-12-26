Шишкарев переизбран на пост президента Федерации гандбола России
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сергей Шишкарев единогласно переизбран на пост главы Федерации гандбола России (ФГР). Решение было принято на
отчетно-выборной конференции организации.
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Выборы прошли в понедельник в здании гостиницы «Украина». Шишкарев был единственным кандидатом на этот пост. Работа исполкома ФГР была признана удовлетворительной.
«Я не сильно волновался, — отметил Шишкарев. — Я вдохновлен теми результатами, которыми мы можем гордиться. Я влюбился в этот вид спорта, хотя он был сначала для меня немного чужим».
«Самое яркое впечатление — участие в олимпийском цикле, где я со своим старшим братом Евгением Трефиловым (главный тренер женской сборной) пережил этот невероятный период. Я бы посчитал для себя предательством уйти из федерации в такой момент», — добавил Шишкарев.
Шишкарев возглавляет федерацию с апреля 2015 года.
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