Будущее гандбола: от Рио через Францию в 2024 год

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На конференции будет выбран президент, исполком организации, а также определен вектор развития ручного мяча в России на новый олимпийский цикл. Однако уже сейчас известны цели на ближайшие двенадцать месяцев. Глава ФГР Сергей Шишкарев объявил, что 2017-й должен стать годом мужского гандбола, но главное, до лета по поручению президента России Владимира Путина нужно разработать и утвердить программу развития гандбола до 2024 года.

ТРИ МЕДАЛИ ЗА ГОД

Сергей Шишкарев возглавил федерацию гандбола в апреле 2015 года, вскоре после того, как с поста президента организации подал в отставку Владимир Нелюбин, принявший это решение после провального выступления мужской сборной России на чемпионате мира в Катаре, где национальная команда заняла лишь 19-е место. С тех пор ситуация в российском гандболе существенно изменилась, новому руководству ФГР удалось добиться немалых результатов.

Настоящим прорывом, золотым годом для отечественного ручного мяча стал 2016-й. Несомненно, главный успех — прекрасная, блестящая, красивая победа женской сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которая навсегда войдет в историю российского спорта, ведь никогда ранее российские гандболистки не поднимались на Олимпиадах на высшую ступень пьедестала почета. Но кроме золота Рио 2016-й принес в копилку российского гандбола еще две награды — летом молодежная команда заняла второе место на чемпионате мира в Москве, а юниорская сборная девушек до 18 лет праздновала победу на мировом первенстве в Братиславе.

За 20 месяцев с момента избрания Сергея Шишкарева президентом ФГР прошло еще несколько крупных, заметных событий: летом 2015 года Екатеринбург принял молодежный чемпионат мира. А в ноябре удалось в максимально сжатые сроки провести в Сочи конгресс Международной федерации гандбола, в работе которого приняли участие около 200 делегаций. Конгресс позволил ФГР укрепить отношения с международным спортивным сообществом, в результате Сергей Шишкарев получил предложение баллотироваться на должность казначея Международной федерации гандбола, а в ноябре по итогам конгресса Европейской федерации гандбола в органы управления были избраны два представителя России, чего прежде никогда не было — двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева вошла в комиссию по проведению женских соревнований, а юрист ФГР Максим Гулевич получил место в Апелляционном суде ЕГФ.

Успехи российского гандбола не остались незамеченными, и Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить программу развития гандбола до 2024 года. Уже сейчас понятно, что одним из направлений програмы станет развитие мужского гандбола, ведь после золота Олимпиады в Сиднее и бронзы Игр в Афинах национальной команде вот уже 12 лет не удается добиться успеха. По мнению Сергея Шишкарева, время мужской сборной наступило, и 2017-й должен стать годом мужского гандбола. Большие надежды связаны с грядущим чемпионатом мира, который с 11 по 29 января пройдет во Франции.

ЖИЗНЬ В «ГРУППЕ СМЕРТИ»

В субботу, накануне отчетной конференции, президент ФГР Сергей Шишкарев побывал на открытой тренировке мужской сборной России в Новогорске. Он поблагодарил команду за оказанное ему доверие на предстоящих выборах и поделился планами на будущий цикл:

— В 2015 году на чемпионате мира в Катаре наша команда показала неудовлетворительный результат, — заявил Сергей Шишкарев. — Мы просто не имеем права выступить плохо на чемпионате мира в 2017 году, на фоне успешного выступления девушек на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Что, собственно, мешает мужской команде выступать на таком же уровне? Я искренне верю в нашу мужскую команду. Считаю, что она сильна своим составом. Со своей стороны мы готовы оказать любую поддержку игрокам и будем всей душой болеть за нашу сборную.

Чемпионат мира во Франции стартует сразу же после новогодних каникул, так что подготовка к нему уже ведется. Через день после Нового года сборы в подмосковном Новогорске продолжатся и будут идти вплоть до вылета команды во Францию 11 января. Помимо тренировок должны состояться две товарищеские встречи со сборной Белоруссии, так что отдохнуть на каникулах мужской сборной не удастся. И это оправданно сборная России попала в очень непростую группу — нашими соперниками станут действующие чемпионы мира и хозяева турнира французы, бронзовый призер прошлого чемпионата мира сборная Польши, полуфиналисты чемпионата Европы-2016 сборная Норвегии, чемпионы Панамериканских игр бразильцы и крепкая сборная Японии. Тем не менее президент ФГР Сергей Шишкарев считает, что борной России по силам преодолеть групповую стадию турнира.

— Чемпионат будет сложным, но группу, в которой оказалась Россия, проходить можно и нужно, — отметил глава ФГР. — Правда, для этого потребуется полная самоотдача, ведь любой промах может стоить нам следующего раунда чемпионата. Впрочем, я не думаю, что с самоотдачей могут возникнуть какие-то проблемы. Все игроки — взрослые люди и понимают, зачем они едут во Францию.

ПОКАЖЕМ ОТЛИЧНЫЙ ГАНДБОЛ

На тренировке было заметно, что гандболисты сборной находятся в хорошем расположении духа — это отметил и главный тренер команды Дмитрий Торгованов:

— Я очень доволен настроем ребят и тем, какой состав в этот раз собрался, — заявил Торгованов. — Уверен, мы покажем отличный гандбол и сможем выступить достойно, чтобы все вспомнили, что у нас в России есть не только сильная женская сборная, но и мужская.

Позитивный настрой команды объясним еще и тем, что после Олимпийских игр в Рио, на котором женская команда завоевала первое место, в России наблюдается подъем интереса к гандболу. Капитан мужской сборной Тимур Дибиров признался, что для команды это действительно является мотивирующим фактором.

— Следующий год объявили годом мужского гандбола, — сказал Тимур Дибиров. — Конечно, можно было бы отнестись к этому как к простой формальности, но наш президент Сергей Шишкарев обратился к нам с речью и поставил задачу дойти до полуфинала. А в прошлом году он с такой же речью обратился к женской команде, и вы знаете, чем все закончилось. Никто не рассматривал сборную России как фаворита на Олимпиаде, а девушки выиграли золото. Теперь к нам тоже будет повышенное внимание со стороны зрителей, и нам это очень приятно. Хочется верить, что слова Сергея Николаевича опять окажутся пророческими, и мы действительно сможем наконец показать свой уровень, ведь у нас есть для этого все: хороший тренерский штаб, укомплектованная команда. Делать прогнозы я не хочу, но могу обещать, что мы будем очень стараться, потому что понимаем, сколько людей будут за нас болеть.

ПОБОРЕМСЯ ЗА ЧМ В РОССИИ

В 2017 году внимание будет сфокусировано не только на мужском чемпионате мира, но и, конечно, подготовке программы развития гандбола. Работа над этим документом, по словам Сергея Шишкарева, активно ведется.

— Я придаю этому документу огромное значение, потому что на нем будет базироваться вся работа федерации, — заявил Шишкарев. — Если программа будет полноценной, полновесной, продуманной, тогда гандбол в стране будет жить. Мы уже работаем над документом, но мне очень важно услышать регионы, собрать мнения делегатов, узнать об их проблемах. Ведь гандбол это не только Москва и сборные команды — это огромная страна.

По словам Шишкарева, поговорить с представителями регионов он собирается на отчетной конференции федерации. При этом в его планы входит не только изучение потребностей региональных федераций, но и формирование мощной боеспособной команды из людей, преданных своему делу и готовых совместно реализовывать программу развития гандбола в стране.

Кстати, одна из задач, которые уже на повестке дня, — борьба за проведение чемпионата мира среди женских команд в 2023 году и совместная заявка России и Беларуси на проведение мужского чемпионата Европы в 2022 году. На открытой тренировке сборной Шишкарев отметил важность этой работы.

— Олимпиада дала нашему виду спорта толчок вперед, — сказал Шишкарев. — Гандбол начинает показывать высокие рейтинги на телевидении, усилился интерес к нам со стороны прессы. Чемпионаты мира и Европы в России, уверен, будут пользоваться популярностью и при правильной подготовке соберут большую аудиторию. Считаю, Россия, как победительница Олимпийских игр 2016 года, имеет право претендовать на это.