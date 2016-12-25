Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28253331/
25 декабря 2016, 23:52 | Игровые: Гандбол | Советский спорт

«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы»

«Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» (27:20) в матче суперлиги.

Самым результативным игроком матча стала Анна Вяхирева, забившая 12 голов.

В другом матче «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы» (37:19). Девять голов на счету Виктории Жилинскайте.

Суперлига

Женщины

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 27:20 (13:11).

«Уфа-Алиса» (Уфа) — «Кубань» (Краснодар) — 19:37 (9:18).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 декабря

Никто этого не ожидал! У Льва Яшина отобрали «Золотой мяч»?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)