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24 декабря 2016, 18:59 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Шишкарев: Гандболисты сборной России должны дойти до полуфинала чемпионата мира

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев на открытой тренировке мужской национальной команды заявил, что перед сборной страны поставлена цель пробиться в полуфинал чемпионата мира, который пройдет с 11 по 29 января 2017 года во Франции.

Сборная России провела открытую тренировку в рамках подготовительного сбора в подмосковном Новогорске, который начался 19 декабря. На этот сбор был вызван 21 игрок, а по итогам тренировок тренеры Дмитрий Торгованов и Лев Воронин определят состав на товарищеский турнир «Кубок Рижской думы», в котором также примут участие сборные Латвии, Белоруссии и Египта.

После завершения турнира сборная России получит несколько выходных и заново соберется в Новогорске 2 января на завершающий этап подготовки к чемпионату мира. 6 и 7 января россияне проведут два контрольных матча с командой Белоруссии.

«У мужской сборной России нет права выступить так же, как два года назад на чемпионате мира в Катаре. Задача на мировое первенство-2017 — выход в полуфинал, задача-максимум — место в призовой тройке», — приводит слова Шишкарева официальный сайт ФГР.

«Думаю, все игроки сборной России прекрасно понимают, где находятся, и осознают меру ответственности накануне чемпионата мира. Все взрослые люди, молодых игроков, дебютантов, как, например, Антонина Скоробогатченко в женской сборной, нет, и все должны понимать, что нас ждет очень важный, очень ответственный турнир», — подчеркнул он.

11 января сборная России отправится на чемпионат мира, 12 января проведет первый матч в Нанте с командой Японии. Также россияне сыграют на групповом этапе с хозяевами турнира французами и сборными Польши, Бразилии и Норвегии.
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