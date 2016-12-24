Тренер: Российские гандболисты планируют бороться за медали на чемпионате мира

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В пятницу в Новогорске с командой встретился президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

«Сейчас у нас идет тяжелая и черновая работа, — сказал Торгованов. — Я очень суеверный человек, поэтому скажу обтекаемо: не хотим играть за восьмые — девятые места».

Говоря о предстоящих выборах президента ФГР, Торгованов отметил, что с приходом Шишкарева популяризация гандбола серьезно усилилась.

«У нас все поменялось в лучшую сторону. Он делает все, чтобы наш вид спорта развивался. Гандбол появился на ТВ, о нем заговорили. Он человек дела, честь ему и хвала», — сказал собеседник агентства.