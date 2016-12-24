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24 декабря 2016, 13:04 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Торгованов: Российские гандболисты сыграют на ЧМ-2017 в самой сильной группе

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Мужской сборной России по гандболу достались самые серьезные соперники на чемпионате мира 2017 года, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Дмитрий Торгованов.

Чемпионат мира пройдет 11—29 января во Франции. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии. Четыре команды из шести выйдут в 1/8 финала.

«У нас самая сильная группа на чемпионате мира. Очень сложно придется. Французы сами по себе опасный соперник, к тому же они играют дома. У Японии очень подвижная защита, которую не так просто одолеть. Норвежцы выходом в полуфинал на последнем чемпионате Европы показали, что у них очень хорошая сборная. Лишний раз говорить о силе команд Бразилии и Польши тоже не приходится», — сказал Торгованов по телефону.

Ранее президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поставил перед мужской сборной России задачу выйти в полуфинал чемпионата мира-2017.

«Посмотрим, в какой готовности мы подойдем к чемпионату мира. Главное, чтобы все были здоровы. Я очень суеверный человек, поэтому ничего лишнего не хотел бы говорить по поводу наших задач. Но я вместе с Львом Ворониным уже сказал команде, что мы настраиваемся серьезно, мы не хотим бороться за восьмые-девятые места», — заключил Торгованов.
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