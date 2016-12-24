Торгованов: Российские гандболисты сыграют на ЧМ-2017 в самой сильной группе

Чемпионат мира пройдет 11—29 января во Франции. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии. Четыре команды из шести выйдут в 1/8 финала.

«У нас самая сильная группа на чемпионате мира. Очень сложно придется. Французы сами по себе опасный соперник, к тому же они играют дома. У Японии очень подвижная защита, которую не так просто одолеть. Норвежцы выходом в полуфинал на последнем чемпионате Европы показали, что у них очень хорошая сборная. Лишний раз говорить о силе команд Бразилии и Польши тоже не приходится», — сказал Торгованов по телефону.

Ранее президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поставил перед мужской сборной России задачу выйти в полуфинал чемпионата мира-2017.