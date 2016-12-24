Российские гандболисты вместо Рождественского турнира проведут спарринги с белорусами

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Очередной Рождественский турнир четырех команд по гандболу в Москве в этот раз не состоится, вместо него мужская сборная России сыграет два товарищеских матча с командой Белоруссии, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Дмитрий Торгованов.

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 во Франции планировала сыграть на Рождественском турнире, который должен был состояться ориентировочно 7—9 января . Чемпионат мира пройдет 11—29 января .

«В этот раз Рождественского турнира в Москве не будет, так как все соперники вежливо отказались. Чемпионат мира в этот раз начинается 11 января, соперники решили готовиться дома и не тратить 2−3 дня на перелеты. Поэтому вместо Рождественского турнира мы 6 и 7 января сыграем со сборной Белоруссии», — сказал Торгованов по телефону.

Сборная России 19 декабря приступила к тренировочному сбору в Новогорске, а 23 декабря в товарищеском матче победила «Чеховских медведей» (36:33). Затем 26 декабря российские гандболисты отправятся в Латвию на турнир четырех команд «Кубок Рижской думы», в котором сыграют с хозяевами турнира, а также сборными Египта и Белоруссии.

«Пока сложно оценить нашу готовность к чемпионату мира. Ребята сейчас под серьезной нагрузкой. К нам еще не приехал Азат Валиуллин, он играет в Германии 25 числа. Он прилетит сразу в Ригу. Нашу готовность сможем оценить после турнира в Риге. В команде есть мелкие травмы, но все, к счастью, здоровы. Все игроки, которых мы хотели видеть, вызваны на сбор. На данный момент это оптимальный состав сборной России», — отметил Торгованов.