Книга о победе российских гандболисток на Олимпиаде будет подарена президенту РФ
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Книга о победе женской гандбольной сборной России на Олимпийских играх 2016 года в
Рио-де-Жанейро «Золото ручной работы» будет подарена президенту РФ Владимиру Путину. Об этом на пресс- конференции в ТАСС, где прошла презентация книги, сообщил глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
«Эту книгу мы обязательно возьмем на Новогодний бал, куда приглашена наша сборная. Владимиру Владимировичу будет вручен один экземпляр этой книги из рук наших олимпийских чемпионок», — сказал Шишкарев.
Презентация книги о победе женской гандбольной сборной России на Олимпийских играх 2016 года в
Книга «Золото ручной работы» будет переведена на английский язык.
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