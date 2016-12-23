Книга о победе российских гандболисток на Олимпиаде будет подарена президенту РФ

«Эту книгу мы обязательно возьмем на Новогодний бал, куда приглашена наша сборная. Владимиру Владимировичу будет вручен один экземпляр этой книги из рук наших олимпийских чемпионок», — сказал Шишкарев.

Презентация книги о победе женской гандбольной сборной России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро состоялась в пятницу в ТАСС. Издание рассказывает о 15 олимпийских чемпионках, тренерском тандеме Евгения Трефилова и Левона Акопяна, а также первых наставниках гандболисток и всех тех, без кого не было бы этой победы.

Книга «Золото ручной работы» будет переведена на английский язык.