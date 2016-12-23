Книгу о победе российских гандболисток на Олимпиаде презентовали в Москве
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Презентация книги о победе женской гандбольной сборной России на Олимпийских играх 2016 года в
Рио-де-Жанейро состоялась в пятницу в ТАСС. Издание, получившее название «Золото ручной работы», рассказывает о 15 олимпийских чемпионках, тренерском тандеме Евгения Трефилова и Левона Акопяна, а также первых наставниках гандболисток и всех тех, без кого не было бы этой победы.
«Для того, чтобы появилась эта замечательная книга, должно было состояться главное — фееричная и неподражаемая победа женской олимпийской сборной. Чем больше проходит времени после финальной игры, тем чаще хочется вспоминать этот турнир, каждую минуту подготовки к нему и труд каждого члена национальной сборной», — сказал во время презентации президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
В презентации книги также приняли участие член исполкома федерации Сергей Приголовкин, олимпийские чемпионки Дарья Дмитриева и Анна Седойкина.
Книга издана тиражом три тысячи экземпляров, ее коммерческое распространение не предполагается. «Главное, чтобы эти книги дошли до
Книга «Золото ручной работы» будет переведена на английский язык.
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