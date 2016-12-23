Книгу о победе российских гандболисток на Олимпиаде презентовали в Москве

«Для того, чтобы появилась эта замечательная книга, должно было состояться главное — фееричная и неподражаемая победа женской олимпийской сборной. Чем больше проходит времени после финальной игры, тем чаще хочется вспоминать этот турнир, каждую минуту подготовки к нему и труд каждого члена национальной сборной», — сказал во время презентации президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В презентации книги также приняли участие член исполкома федерации Сергей Приголовкин, олимпийские чемпионки Дарья Дмитриева и Анна Седойкина.

Книга издана тиражом три тысячи экземпляров, ее коммерческое распространение не предполагается. «Главное, чтобы эти книги дошли до детско-юношеских спортивных школ, чтобы эта красивая книга о величии российского гандбола хранилась там, где она больше всего нужна», — отметил Шишкарев.

Книга «Золото ручной работы» будет переведена на английский язык.