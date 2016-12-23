«Чеховские медведи» проиграли сборной РФ в матче в честь 15-летия гандбольного клуба
Гандболисты «Чеховских медведей» проиграли сборной России в товарищеском матче, приуроченном к 15-летию подмосковного клуба.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 36:33 в пользу сборной России.
«Чеховские медведи» 15 раз побеждали в чемпионате России, четырежды завоевывали Кубок России, а также становились обладателями Кубка кубков Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).
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