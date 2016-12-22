Гандболистки «Лады» на выезде обыграли «Звезду» в матче чемпионата России
Гандболистки тольяттинской «Лады» на выезде обыграли звенигородскую «Звезду» в матче чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Звенигороде, завершилась победой «Лады» со счетом 36:25 (19:12).
«Лада» одержала шестую победу подряд и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Звезда» идет пятой.
Результаты других матчей дня:
«Университет» (Ижевск) — «Кубань» (Краснодар) — 25:37,
«Астраханочка» (Астрахань) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 19:30.
«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — 36:19.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter