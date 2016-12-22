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22 декабря 2016, 22:54 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Лады» на выезде обыграли «Звезду» в матче чемпионата России

Гандболистки тольяттинской «Лады» на выезде обыграли звенигородскую «Звезду» в матче чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Звенигороде, завершилась победой «Лады» со счетом 36:25 (19:12).

«Лада» одержала шестую победу подряд и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Звезда» идет пятой.

Результаты других матчей дня:

«Университет» (Ижевск) — «Кубань» (Краснодар) — 25:37,

«Астраханочка» (Астрахань) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 19:30.

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — 36:19.
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