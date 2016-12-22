«Ростов-Дон» выиграл первый матч под руководством Бужана

Игра стала первой для ростовчанок под руководством француза Фредерика Бужана. На их счету уже девять побед в девяти играх сезона.

Суперлига

Женщины

Предварительный этап

«Астраханочка» (Астрахань) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 19:30.

«Звезда» (Звенигород) — «Лада» (Тольятти) — 25:36.

«Университет» (Ижевск) — «Кубань» (Краснодар) — 25:37.

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — 36:19.