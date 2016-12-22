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22 декабря 2016, 21:19 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

«Ростов-Дон» выиграл первый матч под руководством Бужана

«Ростов-Дон» выиграл у «Астраханочки» в матче предварительного этапа суперлиги.

Игра стала первой для ростовчанок под руководством француза Фредерика Бужана. На их счету уже девять побед в девяти играх сезона.

Суперлига

Женщины

Предварительный этап

«Астраханочка» (Астрахань) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 19:30.

«Звезда» (Звенигород) — «Лада» (Тольятти) — 25:36.

«Университет» (Ижевск) — «Кубань» (Краснодар) — 25:37.

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — 36:19.
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