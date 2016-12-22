«Ростов-Дон» выиграл первый матч под руководством Бужана
«Ростов-Дон» выиграл у «Астраханочки» в матче предварительного этапа суперлиги.
Игра стала первой для ростовчанок под руководством француза Фредерика Бужана. На их счету уже девять побед в девяти играх сезона.
Суперлига
Женщины
Предварительный этап
«Астраханочка» (Астрахань) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 19:30.
«Звезда» (Звенигород) — «Лада» (Тольятти) — 25:36.
«Университет» (Ижевск) — «Кубань» (Краснодар) — 25:37.
«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — 36:19.
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