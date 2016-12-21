Белорусский гандболист Сергей Рутенко продолжит игровую карьеру в Катаре

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Опытный 35-летний спортсмен до конца этого сезона будет выступать в клубе «Аль-Кияда». В этой команде немало гандболистов, вместе с которыми Сергей Рутенко уже играл. В частности, это прославленный голкипер Даниэл Шарич, бывший партнер белоруса по испанской «Барселоне». Тренером катарского клуба является Борис Денич, который тренировал словенские команды «Целе» и «Горенье», где также выступал Рутенко. Есть в его карьере и катарский отрезок — в 2015 году белорус играл в составе клуба «Лехвия».

После этого Рутенко получил травму, а после восстановления защищал цвета самого титулованного белорусского клуба минского СКА. Завершив выступления в составе армейцев весной 2016 года, Сергей Рутенко тренировался самостоятельно, находясь в статусе свободного агента.

Сергей Рутенко является 8-кратным чемпионом Испании в составах «Барселоны» и «Сьюдад-Реаля», 4-кратным чемпионом Словении («Горенье» и «Целе») и 6-кратным победителем главного континентального клубного турнира — Лиги чемпионов («Целе», «Сьюдад-Реаль», «Барселона»).