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21 декабря 2016, 22:33 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Белорусский гандболист Сергей Рутенко продолжит игровую карьеру в Катаре

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучший белорусский гандболист последних лет Сергей Рутенко решил продолжить игровую карьеру в Катаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей <span class=error>Рутенко</span> является 8-кратным чемпионом Испании в составах Барселоны и <span class=error>Сьюдад</span>-<span class=error>Реаля</span> 4-кратным чемпионом Словении (<span class=error>Горенье</span> и <span class=error>Целе</span>) и 6-кратным победителем главного континентального клубного турнира — Лиги чемпионов (<span class=error>Целе</span> <span class=error>Сьюдад</span>-<span class=error>Реаль</span> Барселона). Увеличить
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Опытный 35-летний спортсмен до конца этого сезона будет выступать в клубе «Аль-Кияда». В этой команде немало гандболистов, вместе с которыми Сергей Рутенко уже играл. В частности, это прославленный голкипер Даниэл Шарич, бывший партнер белоруса по испанской «Барселоне». Тренером катарского клуба является Борис Денич, который тренировал словенские команды «Целе» и «Горенье», где также выступал Рутенко. Есть в его карьере и катарский отрезок — в 2015 году белорус играл в составе клуба «Лехвия».

После этого Рутенко получил травму, а после восстановления защищал цвета самого титулованного белорусского клуба минского СКА. Завершив выступления в составе армейцев весной 2016 года, Сергей Рутенко тренировался самостоятельно, находясь в статусе свободного агента.

Сергей Рутенко является 8-кратным чемпионом Испании в составах «Барселоны» и «Сьюдад-Реаля», 4-кратным чемпионом Словении («Горенье» и «Целе») и 6-кратным победителем главного континентального клубного турнира — Лиги чемпионов («Целе», «Сьюдад-Реаль», «Барселона»).

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