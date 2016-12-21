Сергей Рутенко не сможет помочь сборной Беларуси в играх январского чемпионата мира

Напомним, что Рутенко не был включен в предварительную заявку национальной команды на участие в январском чемпионате мира. «Список 28» был отправлен в ИГФ за два дня до появления катарского варианта, и дополнить его новыми игроками невозможно. Таким образом, на планетарном форуме ветеран не сможет помочь сборной.

Отметим, что заявке Рутенко-старшего на предстоящие в мае и июне матчи отбора к чемпионату Европы против поляков, сербов и румын никаких формальных препятствий нет.