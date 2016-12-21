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21 декабря 2016, 15:55 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Сергей Рутенко не сможет помочь сборной Беларуси в играх январского чемпионата мира

Многолетний лидер сборной Беларуси Сергей Рутенко возобновил карьеру, подписав контракт с катарской «Аль-Киядой» до конца сезона.

Напомним, что Рутенко не был включен в предварительную заявку национальной команды на участие в январском чемпионате мира. «Список 28» был отправлен в ИГФ за два дня до появления катарского варианта, и дополнить его новыми игроками невозможно. Таким образом, на планетарном форуме ветеран не сможет помочь сборной.

Отметим, что заявке Рутенко-старшего на предстоящие в мае и июне матчи отбора к чемпионату Европы против поляков, сербов и румын никаких формальных препятствий нет.

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