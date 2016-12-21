Сергей Рутенко не сможет помочь сборной Беларуси в играх январского чемпионата мира
Многолетний лидер сборной Беларуси Сергей Рутенко возобновил карьеру, подписав контракт с катарской «Аль-Киядой» до конца сезона.
Напомним, что Рутенко не был включен в предварительную заявку национальной команды на участие в январском чемпионате мира. «Список 28» был отправлен в ИГФ за два дня до появления катарского варианта, и дополнить его новыми игроками невозможно. Таким образом, на планетарном форуме ветеран не сможет помочь сборной.
Отметим, что заявке
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