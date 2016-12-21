Hballtransfers.com: Сергей Рутенко подписал контракт с катарским клубом «Аль-Каяда»

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Главный тренер «Аль-Каяды» Борис Денич знаком с Сергеем Рутенко по работе в «Горенье» и «Целе» и сборной Словении. Последним клубом Рутенко был минский СКА, после окончания сотрудничества с армейцами гандболист поддерживал форму самостоятельно в статусе свободного агента и заявлял о том, что подумывает о завершении карьеры.