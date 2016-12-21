Hballtransfers.com: Сергей Рутенко подписал контракт с катарским клубом «Аль-Каяда»
Белорусский гандболист Сергей Рутенко принял решение возобновить карьеру. Именитый полусредний подписал контракт с катарским клубом «Аль-Каяда» до конца сезона. Об этом сообщает hballtransfers.com. Летом амбициозная команда также подписала другого игрока с опытом выступлений за «Барселону» — голкипера Даниела Шарича.
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Главный тренер «Аль-Каяды» Борис Денич знаком с Сергеем Рутенко по работе в «Горенье» и «Целе» и сборной Словении. Последним клубом Рутенко был минский СКА, после окончания сотрудничества с армейцами гандболист поддерживал форму самостоятельно в статусе свободного агента и заявлял о том, что подумывает о завершении карьеры.
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