Тренерский штаб ГК «Ростов-Дон» возглавил француз
Фредерик Бужан тренировал французский «Флери-Луаре» и сборную Сенегала.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У гандболисток «Ростов-Дона» — новый тренер. Датчанина Яна Лесли на посту рулевого сменил француз Фредерик Бужан, работавший ранее с французским «Флери-Луаре» и сборной Сенегала. Об этом ИА REGNUM 21 декабря сообщили в
По словам специалиста, над предложением возглавить тренерский штаб ростовчанок долго не думал. Но пока начать тренировочный процесс со своими подопечными Бужан не может, так как не решён ряд организационных вопросов. Вместе с тем, команду француз успел изучить.
«Текущий сезон — не совсем обычный.
Подготовить команду к последующим стартам и вывести коллектив на высокий уровень тренер обещает уже к марту.
«Важно, чтобы до марта все гандболистки получали игровую практику, чтобы не было усталости, а некоторые игроки полностью восстановились после травм. Также важна стабильность. Надеюсь, все гандболистки подойдут к марту в отличной форме. Мы попали в непростую группу в Кубке ЕГФ, но это хорошо. Будем доказывать, что готовы к серьезной борьбе», — заключил тренер.
Напомним, что после неудачного выступления в Лиге чемпионов тренерский штаб «Ростов-Дона» в ноябре покинул тренер из Дании Ян Лесли. Он готовил команду к играм с 2014 года. Фредерик Бужан стал вторым иностранным специалистом, вставшим у руля ростовчанок.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter